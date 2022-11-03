Долар буде нестабільним: економіст розповів, чого чекати від курсу до кінця року — Finance.ua
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Долар буде нестабільним: економіст розповів, чого чекати від курсу до кінця року

Валюта
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Долар буде нестабільним: економіст розповів, чого чекати від курсу до кінця року
Долар буде нестабільним: економіст розповів, чого чекати від курсу до кінця року
Незважаючи на посилені обстріли з боку росії, долар уже не так чутливо реагує на них. Зокрема, ситуація на валютному ринку, як і було передбачено раніше, повернулася до зростання.
Як прогнозує економіст Олег Гетьман, до кінця поточного тижня американська валюта перебуватиме в діапазоні 39,1 — 41 гривня за долар. Водночас до кінця року «зелені» ціни демонструватимуть стрибки як до здешевлення, так і до збільшення розцінок.
На думку експерта, курс валют в Україні протягом найближчих двох місяців буде вкрай нестабільним. Через низку факторів долар коливатиметься в обидві сторони.
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«Це залежатиме від великої кількості факторів, зокрема на це вплине і „зерновий коридор“. А також панічний фактор, повернення українськими військовими контролю над Херсоном тощо», — пояснив експерт.

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Якщо розглянути ситуацію в українських обмінниках, то, згідно з даними фінансового порталу «Мінфін», ціни на валюту знову поповзли вгору. Зокрема, «чорний» долар у четвер, 3 листопада, при купівлі коштуватиме 40,30 гривень, а ось продаж коштуватиме 40,50 гривень. До порівняння, вчора ціна «зеленого» була 40,15 та 40,40 гривень відповідно.
Щодо європейської валюти, то на сьогоднішню добу євро в обмінниках коштуватиме 39,22 гривні при купівлі, продаж — 39,50 гривень.
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