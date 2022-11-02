В Україні курс долара може бути нижчим, ніж прогнозує уряд: експерт пояснив нюанси — Finance.ua

В Україні курс долара може бути нижчим, ніж прогнозує уряд: експерт пояснив нюанси Вчора 17:05 — Валюта

В Україні курс долара може бути нижчим, ніж прогнозує уряд: експерт пояснив нюанси

Упродовж останніх років у проекті держбюджету України Кабмін закладає песимістичні оцінки вартості долара. Це роблять для того, щоб передбачити високий прибуток від імпортних мит. Однак реальний курс може бути нижчим за прогнозовані 45-50 грн/$.

Як пояснив Obozrevatel керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій, ситуація може змінюватися щодня. Майже все у прогнозах залежить від того, як розвиватиметься ситуація на фронті.

«Якщо ми виходимо із припущення, що до кінця наступного року є можливість закінчити активну фазу війни, офіційний курс не зміниться. Інші курси прив’язані до офіційного... Але мені здається, що цілком реалістичним виглядає курс менший за 40 грн/$», — каже Паращій.

Також, як зазначає експерт, важливо розуміти, чи надходитимуть гроші на відновлення України, чи буде підтримка світу.

«Якщо росія платитиме великі репарації, гривня зміцнюватиметься. Але про це рано говорити, і це не про наступний рік, але це про очікування. А позитивні очікування також впливатимуть на ситуацію», — пояснює Паращій.

Водночас, після закінчення війни ситуація на валютному ринку почне стабілізуватися, водночас зміцниться курс гривні та послаблять обмеження на ринку. Тому всі прогнози залежатимуть від обстановки на фронті, наголосив експерт.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.