Курс долара у листопаді — експерт назвав дату, коли гривня почне падати
Хоча кінець жовтня ознаменувався падінням курсу долара до гривні, що опустився нижче від 40 гривень до приблизно 39,5 грн за долар, вже після 2 листопада заокеанська валюта може знову зробити стрибок вгору.
Такий прогноз зробив директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров, пов’язуючи це із черговим засіданням Федеральної резервної системи США — аналога українського НБУ.
За словами експерта, саме 2 листопада Федрезерв США, найімовірніше, підвищить ключову ставку на 75 базисних пунктів до 3,75% — 4,00% і американська валюта від цього зміцніє.
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"Хоча справа не тільки у ключовій ставці ФРС. Долар США зміцнюватиметься відносно гривні ще й через фінансово-економічні проблеми, які наростають у нашій країні.
Тому припущу: НБУ найближчим часом знову почне вживати заходів, щоби знизити курс гривні, бо відносно дорога нацвалюта сильно б’є по українській економіці та держбюджету; й інвестори будуть обережнішими з купівлею ОВДП", — прогнозує Гончаров.
На думку економічного експерта Олександра Охріменка, через скасування «зернового коридору» курс долара в Україні може швидко піти вгору, щоправда, навряд чи це зростання буде тривалим.
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