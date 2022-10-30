Що буде з курсом долара найближчими тижнями - Фурса — Finance.ua

Що буде з курсом долара найближчими тижнями - Фурса Вчора 10:40 — Валюта

Найближчим часом курс долара в Україні суттєво не зміниться. На цей час гривня залишається досить стабільною, і будь-яких передумов для її падіння не спостерігається.

Таку думку висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса

«Поки триває війна, тиск на гривню буде залишатися. Але прямо зараз фундаментальних економічних причин для падіння гривні немає», — зазначив він.

На думку Фурси це стало можливим завдяки західним партнерам України.

«Гривня зміцнюється останні два тижні. Зараз немає передумов для її падіння, окрім війни», — додав економіст.

Фурса попередив, що весь період війни курс буде досить хитким.

Довідка Finance.ua:

Національний банк найближчим часом не планує повертатись до плаваючого курсоутворення. Про це на пресбрифінгу розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Він зазначив, що в умовах війни фіксація курсу є якорем для стабілізації очікувань та дієвим інструментом забезпечення стабільності.

УНІАН За матеріалами:

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