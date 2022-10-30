Що буде з курсом долара найближчими тижнями - Фурса — Finance.ua
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Що буде з курсом долара найближчими тижнями - Фурса

Валюта
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Найближчим часом курс долара в Україні суттєво не зміниться. На цей час гривня залишається досить стабільною, і будь-яких передумов для її падіння не спостерігається.
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Таку думку висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса
«Поки триває війна, тиск на гривню буде залишатися. Але прямо зараз фундаментальних економічних причин для падіння гривні немає», — зазначив він.
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На думку Фурси це стало можливим завдяки західним партнерам України.
«Гривня зміцнюється останні два тижні. Зараз немає передумов для її падіння, окрім війни», — додав економіст.
Фурса попередив, що весь період війни курс буде досить хитким.

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк найближчим часом не планує повертатись до плаваючого курсоутворення. Про це на пресбрифінгу розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій.
  • Він зазначив, що в умовах війни фіксація курсу є якорем для стабілізації очікувань та дієвим інструментом забезпечення стабільності.
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За матеріалами:
УНІАН
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