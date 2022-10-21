У Нацбанку розповіли, чи можливо повернути плаваючий курс найближчим часом — Finance.ua

У Нацбанку розповіли, чи можливо повернути плаваючий курс найближчим часом Вчора 10:02 — Валюта

У Нацбанку розповіли, чи можливо повернути плаваючий курс найближчим часом

Національний банк найближчим часом не планує повертатись до плаваючого курсоутворення.

Про це на пресбрифінгу розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Він зазначив, що в умовах війни фіксація курсу є якорем для стабілізації очікувань та дієвим інструментом забезпечення стабільності.

«Фіксація курсу є тимчасовою. Для нас пріоритетом є плаваюче курсоутворення. На жаль, поки що передумов для повернення немає, це видно з інтервенцій. Для переходу чистий продаж валюти Нацбанком має бути меншим», — зазначив топ-менеджер регулятора.

Він додав, що валютний ринок не може сам себе збалансовувати, аби НБУ займався лише нівелюванням надмірних коливань.

«Наразі точних дат повернення до плаваючого курсу назвати не можемо. Ринок для цього не готовий», — додав Гелетій.

Що стосується валютних обмежень, то регулятор наразі залишається в такому ж підході. Але заступник голови Нацбанку не виключає їх послаблення за можливостей та у випадку необхідності запровадження нових.

Довідка Finance.ua:

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Економічна Правда За матеріалами:

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