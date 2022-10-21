У Нацбанку розповіли, чи можливо повернути плаваючий курс найближчим часом — Finance.ua
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У Нацбанку розповіли, чи можливо повернути плаваючий курс найближчим часом

Валюта
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У Нацбанку розповіли, чи можливо повернути плаваючий курс найближчим часом
У Нацбанку розповіли, чи можливо повернути плаваючий курс найближчим часом
Національний банк найближчим часом не планує повертатись до плаваючого курсоутворення.
Про це на пресбрифінгу розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій.
Він зазначив, що в умовах війни фіксація курсу є якорем для стабілізації очікувань та дієвим інструментом забезпечення стабільності.
«Фіксація курсу є тимчасовою. Для нас пріоритетом є плаваюче курсоутворення. На жаль, поки що передумов для повернення немає, це видно з інтервенцій. Для переходу чистий продаж валюти Нацбанком має бути меншим», — зазначив топ-менеджер регулятора.

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Він додав, що валютний ринок не може сам себе збалансовувати, аби НБУ займався лише нівелюванням надмірних коливань.
«Наразі точних дат повернення до плаваючого курсу назвати не можемо. Ринок для цього не готовий», — додав Гелетій.
Що стосується валютних обмежень, то регулятор наразі залишається в такому ж підході. Але заступник голови Нацбанку не виключає їх послаблення за можливостей та у випадку необхідності запровадження нових.

Довідка Finance.ua:

  • курс долара на чорному ринку в жовтні може розвиватися за кількома сценаріями: або з фінансовою допомогою Міжнародного валютного фонду та Європейського союзу, або без допомоги. У разі першого долар утримається на позначці 43 гривні, а за другим сценарієм на гривню чекає офіційна девальвація;
  • на тлі постійних змін в інформаційному просторі країни курс валют суттєво дестабілізувався. Тому можна побачити, що, наприклад, європейська валюта слабшає. Проте долар, навпаки, лише міцнішає. Експерт розповів, у якій валюті безпечніше тримати заощадження.
За матеріалами:
Економічна Правда
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