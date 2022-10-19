Долар чи євро: у якій валюті безпечніше тримати заощадження — Finance.ua

Долар чи євро: у якій валюті безпечніше тримати заощадження Вчора 16:06 — Валюта

Долар чи євро: у якій валюті безпечніше тримати заощадження

На тлі постійних змін в інформаційному просторі країни курс валют суттєво дестабілізувався. Тому можна побачити, що, наприклад, європейська валюта слабшає. Проте долар, навпаки, лише міцнішає.

Про це розповів експерт з економічних питань Олег Пензін у коментарі для «24 каналу».

Як зазначив експерт, хоча є всі причини купувати євро та тримати свої кошти саме у них, цього не треба робити.

За його словами, співвідношення валют — це те саме, що й ринок м’яса, зерна чи нафти. Тобто є попит, є й пропозиція. Люди, які бажають купити долар, — це те, що «вони прийдуть і хотітимуть купити хліб». Валюта у цій пропозиції постає як товар. Від цього слід відштовхуватися при вирішенні питання, як тримати гроші.

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«Що робиться зараз з економікою Єврозони, яка імітує євро і в якій відбувається війна, ще й енергетична криза? Вона стагнує, тобто різко зростає собівартість європейської продукції, бо дуже дорогі енергоносії. Є велика небезпека через важку зиму. У таких ситуаціях інвестори витягують свої кошти з євро і переводять в інші валюти. Долар зараз є найбільш стабільною і очікуваною валютою. Отже, на долар зростає попит, на євро — зменшується», — зазначив експерт.

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