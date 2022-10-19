Долар чи євро: у якій валюті безпечніше тримати заощадження — Finance.ua
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Долар чи євро: у якій валюті безпечніше тримати заощадження

Валюта
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Долар чи євро: у якій валюті безпечніше тримати заощадження
Долар чи євро: у якій валюті безпечніше тримати заощадження
На тлі постійних змін в інформаційному просторі країни курс валют суттєво дестабілізувався. Тому можна побачити, що, наприклад, європейська валюта слабшає. Проте долар, навпаки, лише міцнішає.
Про це розповів експерт з економічних питань Олег Пензін у коментарі для «24 каналу».
Як зазначив експерт, хоча є всі причини купувати євро та тримати свої кошти саме у них, цього не треба робити.
За його словами, співвідношення валют — це те саме, що й ринок м’яса, зерна чи нафти. Тобто є попит, є й пропозиція. Люди, які бажають купити долар, — це те, що «вони прийдуть і хотітимуть купити хліб». Валюта у цій пропозиції постає як товар. Від цього слід відштовхуватися при вирішенні питання, як тримати гроші.
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«Що робиться зараз з економікою Єврозони, яка імітує євро і в якій відбувається війна, ще й енергетична криза? Вона стагнує, тобто різко зростає собівартість європейської продукції, бо дуже дорогі енергоносії. Є велика небезпека через важку зиму. У таких ситуаціях інвестори витягують свої кошти з євро і переводять в інші валюти. Долар зараз є найбільш стабільною і очікуваною валютою. Отже, на долар зростає попит, на євро — зменшується», — зазначив експерт.

Дізнатись актуальну інформацію про курси валют

За матеріалами:
Телеканал 24
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