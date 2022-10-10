Від чого залежатиме курс долара у жовтні: прогноз — Finance.ua

Від чого залежатиме курс долара у жовтні: прогноз Вчора 08:01 — Валюта

Від чого залежатиме курс долара у жовтні: прогноз

Курс долара на чорному ринку в жовтні може розвиватися за кількома сценаріями: або з фінансовою допомогою Міжнародного валютного фонду та Європейського союзу, або без допомоги. У разі першого долар утримається на позначці 43 гривні, а за другим сценарієм на гривню чекає офіційна девальвація.

Таку думку у коментарі «Телеграфу» озвучив економічний експерт Данило Монін.

Він зазначив, що у разі надання Україні фінансової допомоги, НБУ й надалі продаватиме долари банкам для підтримки курсу, і це дозволить утримати курс долара на чорному ринку на рівні 43 гривні за умовну одиницю.

Однак, на думку експерта, більш реалістичним здається сценарій, у якому Нацбанк України оголосить офіційну девальвацію гривні до долара — приблизно до 39–40 гривень, що призведе до зростання готівкового долара до 43–45 гривень.

«За останній тиждень на підтримку курсу гривні НБУ витратив 867 мільйонів доларів, що дуже багато. Якщо Нацбанк хоче зберегти до кінця року золото-валютні резерви в 20 мільярдів доларів, а він цього хоче, девальвація гривні — найрозумніший крок», — резюмував Данило Монін.

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