Незважаючи на масові атаки, курс тримається — прогноз Вчора 17:00 — Валюта

Через масову ракетну атаку курс долара в Україні різко досяг 42 гривень. Однак такий пік виявився обмеженим у часі.

Курсовий сплеск був тимчасовим

Як розповідає 24 каналу Ганна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банк у, курсовий сплеск, що спостерігався минулого понеділка через масовану ракетну атаку по українських містах, виявився дуже обмеженим у часі.

На піку курс долара на готівковому ринку сягав позначки 42 гривні за долар, але вже надвечір опустився ближче до позначки 41 гривня. А протягом решти тижня перебував у межах коридору 40,5 — 41 гривня.

«Головним стабілізаційним фактором стало насичення ринку готівковою валютою. Дефіцит доларових банкнот, що спровокував минулу хвилю зростання курсу в готівковому сегменті, остаточно подолано. Принаймні станом на першу половину жовтня. А психологічний вплив ракетних атак виявився не таким значним, як того можна було очікувати», — сказала Ганна Золотько, Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

Прогноз

Атака Києва та інших міст вранці 17 жовтня не спричинила значного тиску на курс. Долар на сірому ринку трохи подорожчав, але поки що не може подолати позначку в 41 гривню.

Можна припустити, що за більш-менш рівного інфопростору курс на готівковому ринку цього тижня перебуватиме в межах діапазону 40,6 — 41,6 гривні, — каже Ганна Золотько.

Досить позитивні новини надходять і щодо безготівкового ринку. Минулого тижня чистий продаж валюти Національним банком скоротився до 613 мільйонів доларів.

Це лише на 2 мільйони доларів менше, ніж на тиждень раніше, але навіть той факт, що обсяг інтервенцій не зростає, здається досить оптимістичним.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.