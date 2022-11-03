У Нацбанку розповіли, чи планують змінити фіксований курс — Finance.ua

У Нацбанку розповіли, чи планують змінити фіксований курс Вчора 13:00 — Валюта

У Нацбанку розповіли, чи планують змінити фіксований курс

Національний банк фіксує, що вплив психологічного чинника послаблюється, а спроби фрф «посилити панічні настрої, зокрема на валютному ринку, є марними».

Про це регулятор повідомив у відповідь на запит ЕП.

Навіть під час значної ескалації обстрілів України з боку агресора, наголошує НБУ, готівковий курс гривні у жовтні продовжував зміцнюватися.

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«Це свідчить про те, що спроби росії посилити панічні настрої, зокрема на валютному ринку, є марними», — пояснюють в Нацбанку.

При цьому зміцнення готівкового курсу та зменшення спреду між готівковим та безготівковим курсами супроводжувалося також поліпшенням ситуації в безготівковому сегменті ринку.

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Зокрема, покращилося співвідношення між попитом та пропозицією, що пов’язано із роботою «зернового коридору», продажем валюти окремими державними компаніями, а також міжнародними благодійними організаціями.

Чи зміниться фіксований курс гривні до долара

для зміни курсу наразі немає причин. Національний банк планує продовжувати політику фіксованого курсу гривні до долара. Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив , що

«Наразі Національний банк не вбачає потреб у додатковому курсовому коригуванні. Водночас належних передумов для повернення до плаваючого курсу наразі немає», — йдеться в повідомленні.

Ніколайчук каже, що рішення щодо регулювання валютного ринку під час воєнного стану мають на меті забезпечити баланс між сприянням економічній діяльності та запобіганням непродуктивного відпливу капіталу.

Зокрема, фіксація курсу дала змогу утримати макроекономічну стабільність і контрольованість цінової ситуації, водночас валютні обмеження — забезпечити критичні потреби економіки без значної шкоди для валютного ринку.

Довідка Finance.ua:

з початку війни 24 лютого НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара на рівні 29,25 гривень. Пізніше НБУ змінив курс до рівня 36,57 гривень за долар;



у понеділок, 10 жовтня, коли відбулися масовані атаки росіян по енергетичній інфраструктурі України, на чорному ринку курс продажу долара ослаб на понад 40 копійок, проти євро курс майже не змінився. Водночас від такого падіння гривня оговталася вже на наступний день.

Економічна Правда За матеріалами:

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