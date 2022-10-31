НБУ назвав ризики для економіки України через перехід війни у затяжну стадію — Finance.ua

НБУ назвав ризики для економіки України через перехід війни у затяжну стадію Вчора 17:09

НБУ назвав ризики для економіки України через перехід війни у затяжну стадію

В Національному банку вважають, що середньострокові та довгострокові ризики для економічного розвитку України посилюються. Війна перейшла в затяжну стадію, а терористичні акти з боку росії набувають рис спланованої масштабної кампанії.

Ризики для економіки України

Під час засідання Комітету з монетарної політики НБУ регулятор підкреслив, що українська економіка й надалі зазнає суттєвих втрат від загибелі та міграції громадян, руйнувань критичної інфраструктури та логістичних артерій, знищення підприємств і виробничого потенціалу.

За даними НБУ це все впливає та посилює:

ризики пригнічення економічної активності,

загострення шоків пропозиції та суттєве розбалансування інфляційних і курсових очікувань.

Що стосується короткострокових ризиків для економіки, то вони навпаки послабилися.

Цьому сприяли успіхи ЗСУ на фронті, подальша адаптація бізнесу та населення до воєнного стану, активізація міжнародної допомоги, а також позитивний вплив антикризових заходів НБУ та уряду,— йдеться в повідомленні НБУ.

Також у НБУ зазначають, що «економічна активність стабілізувалася, хоч і на значно нижчому рівні, ніж до війни».

Нагадаємо, голова Комітету фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підрахував, що через масштабні повітряні тривоги по всій території України протягом дня, економіка зазнає щонайменше 7,5 мільярдів гривень втрат для ВВП.

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