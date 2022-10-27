Державний борг України перевищить 100% ВВП: що це означає — Finance.ua

Державний борг України перевищить 100% ВВП: що це означає Вчора 21:00 — Казна та Політика

До початку 2023 року державний борг України перевищить валовий внутрішній продукт (ВВП) — він складе 106% від ВВП, тобто 6,4 трлн грн. При тому, що до кінця серпня 2022 року держборг становив 3,6 трлн грн.

«Слово і діло» розбиралося, чому зріс державний борг України, чим це може загрожувати країні та що з цим робити.

Причина різкого зростання державного боргу — війна. Зараз щомісяця держава витрачає до 250 млрд грн, більше половини з яких йде на оборону. До війни про такі витрати не можна було й подумати. При цьому власних надходжень бюджету не вистачає навіть на покриття військових витрат, не кажучи про важливі сфери — соціальну, медичну та інші, базові для населення.

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Станом на 31 серпня сукупний держборг України становив 3,58 трлн грн, з яких 37,2% припадало на внутрішній борг, 62,8% — на зовнішній. З 24 лютого 2022 року держборг зріс більш ніж на трильйон гривень.

Так, у вересні видатки бюджету майже втричі перевищили надходження — 233 млрд грн проти 83 млрд грн. Тому відсутні гроші Україні надають західні партнери. І хоча частина грошей дається у формі грантів, тобто безповоротної допомоги, основна сума фінансових траншів для України приходить все ж таки у формі кредитів. Тобто, державний борг зростає і віддавати його буде потрібно.

Судячи з цифр, зазначених у проєкті державного бюджету на 2023 рік, тенденція робити ставку переважно на західну допомогу збережеться — країна занадто розорена війною, щоб «вигребти» самостійно. А значить, не виключено, що державний борг зросте ще сильніше.

При цьому робити якісь точні прогнози щодо відношення державного боргу до ВВП у 2023 році складно, оскільки це залежить від безлічі факторів. Але до початку року уряд очікує розміру державного боргу в 106% від ВВП.

Думка експертів

Економічний експерт Андрій Блінов каже, втім, що Україні не вперше мати рівень державного боргу, що перевищує її ВВП.

«У нас вже були в історії такі коротенькі періоди. Переважним чином, у моменти, коли різко падав ВВП держави, а національна валюта так само різко девальвувалася, тобто під час економічних криз. Звичайно, це завжди відбувалося в середині року, а не в кінці, тому в цьому плані — так, це рекорд. Але точково ця величина не є проблемою» — зазначив він.

Економіст і аналітик Борис Кушнірук підкреслює, що державний борг України перевищив 100% ВВП не внаслідок збільшення боргів держави, а через сильне падіння рівня ВВП.

«Це така річ, з якою ми безпосередньо нічого зробити не зможемо. Таке погане співвідношення буде залишатися ще довго. Цього року прогнозується падіння ВВП на 30%, а може бути й більше... А якщо НБУ змушений буде знецінити готівкову гривню, що співвідношення держборгу до ВВП погіршиться ще більше, через курсовий фактор» — пояснив він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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