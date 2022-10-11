Державний борг України: як він змінювався з 2012 року та під час повномасштабної війни — Finance.ua
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Державний борг України: як він змінювався з 2012 року та під час повномасштабної війни

Казна та Політика
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Державний борг України: як він змінювався з 2012 року та під час повномасштабної війни
Державний борг України: як він змінювався з 2012 року та під час повномасштабної війни
Розмір державного боргу має постійну тенденцію до збільшення. У серпні він виріс ще на 1,2% і тепер становить 98 млрд доларів (або 3,6 трлн гривень). Головними причинами зростання є великі витрати держави на оборону, а сильне зростання держборгу в гривні пов’язане з девальвацією національної валюти.
Про це пише портал «Слово і діло».
За 2012 рік державний та гарантований державою борг України становив 64,5 млрд доларів, наступного року він зріс на 13,5% і становив 73,2 млрд доларів. Наступні два роки розмір держборгу України зменшувався.
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З 2016 року державний борг України знову почав зростати. В 2016-му він склав 71 млрд доларів (+8,4%), в 2017-му — 76,3 млрд (+7,5%), в 2018-му — 78,3 млрд (+2,6%), в 2019-му — 84,4 млрд (+7,8%), в 2020-му — 90,3 млрд (+7%), в 2021-му — 98 млрд (+8,5%).
У січні поточного року держборг України становив 95,4 млрд доларів, він знизився порівняно з груднем на 2,7%. У лютому держборг ще зменшився на 2,2%, а після початку повномасштабної війни з росією почав зростати
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У березні держборг зріс на 3,8%, у квітні — на 0,8%, у травні-червні — на 3,9%.
Станом на липень державний борг України зменшився на 8,1% і склав 96,8 млрд доларів. Але при цьому у гривні держборг зріс: як пояснив народний депутат Данило Гетьманцев, головним чинником такої різноспрямованої динаміки стала корекція офіційного курсу гривні — він зріс на 25%.
У серпні розмір держборгу становить 98 млрд доларів — плюс 1,2% порівняно з попереднім місяцем.
Інфографіка: &laquo;Слово і&nbsp;діло&raquo;
Інфографіка: «Слово і діло»

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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