Державний борг України: як він змінювався з 2012 року та під час повномасштабної війни — Finance.ua

Державний борг України: як він змінювався з 2012 року та під час повномасштабної війни Вчора 21:02 — Казна та Політика

Державний борг України: як він змінювався з 2012 року та під час повномасштабної війни

Розмір державного боргу має постійну тенденцію до збільшення. У серпні він виріс ще на 1,2% і тепер становить 98 млрд доларів (або 3,6 трлн гривень). Головними причинами зростання є великі витрати держави на оборону, а сильне зростання держборгу в гривні пов’язане з девальвацією національної валюти.

Про це пише портал «Слово і діло».

За 2012 рік державний та гарантований державою борг України становив 64,5 млрд доларів, наступного року він зріс на 13,5% і становив 73,2 млрд доларів. Наступні два роки розмір держборгу України зменшувався.

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З 2016 року державний борг України знову почав зростати. В 2016-му він склав 71 млрд доларів (+8,4%), в 2017-му — 76,3 млрд (+7,5%), в 2018-му — 78,3 млрд (+2,6%), в 2019-му — 84,4 млрд (+7,8%), в 2020-му — 90,3 млрд (+7%), в 2021-му — 98 млрд (+8,5%).

У січні поточного року держборг України становив 95,4 млрд доларів, він знизився порівняно з груднем на 2,7%. У лютому держборг ще зменшився на 2,2%, а після початку повномасштабної війни з росією почав зростати

У березні держборг зріс на 3,8%, у квітні — на 0,8%, у травні-червні — на 3,9%.

Станом на липень державний борг України зменшився на 8,1% і склав 96,8 млрд доларів. Але при цьому у гривні держборг зріс: як пояснив народний депутат Данило Гетьманцев, головним чинником такої різноспрямованої динаміки стала корекція офіційного курсу гривні — він зріс на 25%.

У серпні розмір держборгу становить 98 млрд доларів — плюс 1,2% порівняно з попереднім місяцем.

Інфографіка: «Слово і діло»

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