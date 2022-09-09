Як змінився розмір держборгу України за останній місяць: дані Мінфіну — Finance.ua

Як змінився розмір держборгу України за останній місяць: дані Мінфіну Вчора 15:02 — Казна та Політика

Як змінився розмір держборгу України за останній місяць: дані Мінфіну

Державний і гарантований державою борг України станом на 31 липня 2022 року склав 3 539,29 млрд гривень або 96,79 млрд доларів.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

У липні сума боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 456,14 млрд гривень, та у доларовому еквіваленті державний борг зменшився на 8,6 млрд доларів. Це було пов’язано з девальвацією гривні на 25%.

Станом на 31 липня зовнішній борг склав 2 213,33 млрд гривень або 60,53 млрд доларів, внутрішній борг — 1 325,97 млрд гривень або 36,26 млрд доларів.

Державний борг України становив 3 164,84 млрд гривень або 86,55 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 374,45 млрд гривень або 10,24 млрд доларів.

Довідка Finance.ua:

у серпні повідомлялось, що держборг України значно знизився у доларах і зріс у гривні після рішення Нацбанку девальвувати курс нацвалюти на 25%;



за час війни Україна взяла позик на 920 млрд гривень;

держборг України за 2021 рік виріс на 7,7 млрд доларів. Державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2021 року склав 2 671,83 млрд гривень або 97,95 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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