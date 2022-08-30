Україна набрала 920 млрд позик від початку війни — Finance.ua
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Україна набрала 920 млрд позик від початку війни

Казна та Політика
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Україна набрала 920 млрд позик від початку війни
Україна набрала 920 млрд позик від початку війни
За час війни Україна взяла позик на 920 млрд гривень.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у вівторок, 30 серпня.
Він нагадав, що Верховна Рада вже п’ять разів вносила зміни до бюджету щодо запозичень і планує ще раз його переглянути, проголосувавши за кредит для Нафтогазу.
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За його даними, після цього рішення планові запозичення збільшаться до 1,488 трлн гривень (тобто вже в 2,6 раза більше, ніж до війни).
Граничний обсяг дефіциту державного бюджету зросте до 1,106 трлн грн. «У 5,9 раза більше, ніж планувалося у мирний час у першому варіанті Бюджету 2022 року», — уточнює нардеп.
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А граничний обсяг держборгу на суму до 3,64 трлн гривень і збільшився на 33,7% з початку 2022 року.
За даними Мінфіну, з початку війни фінансування держбюджету склало 805,3 млрд гривень або 26,95 млрд доларів (на початок серпня — ред.). Зовнішні надходження склали 13,87 млрд доларів або 51% від загального фінансування.

Довідка Finance.ua:

  • 25 серпня стало відомо, що до державного бюджету вже надійшла частина гранту у розмірі 3 млрд доларів від США через механізм Світового банку;
  • загалом від початку відкритої військової агресії росії за сприяння Світового банку Сполучені Штати Америки вже надали Україні 8,5 млрд дол. США грантової допомоги;
  • Європейський Союз надасть Україні нову макрофінансову допомогу на суму до €8 млрд, а також стоятиме з Україною до кінця війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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