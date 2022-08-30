Україна набрала 920 млрд позик від початку війни — Finance.ua

Україна набрала 920 млрд позик від початку війни Вчора 14:00 — Казна та Політика

Україна набрала 920 млрд позик від початку війни

За час війни Україна взяла позик на 920 млрд гривень.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у вівторок, 30 серпня.

Він нагадав, що Верховна Рада вже п’ять разів вносила зміни до бюджету щодо запозичень і планує ще раз його переглянути, проголосувавши за кредит для Нафтогазу.

За його даними, після цього рішення планові запозичення збільшаться до 1,488 трлн гривень (тобто вже в 2,6 раза більше, ніж до війни).

Граничний обсяг дефіциту державного бюджету зросте до 1,106 трлн грн. «У 5,9 раза більше, ніж планувалося у мирний час у першому варіанті Бюджету 2022 року», — уточнює нардеп.

А граничний обсяг держборгу на суму до 3,64 трлн гривень і збільшився на 33,7% з початку 2022 року.

За даними Мінфіну, з початку війни фінансування держбюджету склало 805,3 млрд гривень або 26,95 млрд доларів (на початок серпня — ред.). Зовнішні надходження склали 13,87 млрд доларів або 51% від загального фінансування.

Довідка Finance.ua:

25 серпня стало відомо, що до державного бюджету вже надійшла частина гранту у розмірі 3 млрд доларів від США через механізм Світового банку;

загалом від початку відкритої військової агресії росії за сприяння Світового банку Сполучені Штати Америки вже надали Україні 8,5 млрд дол. США грантової допомоги;

Європейський Союз надасть Україні нову макрофінансову допомогу на суму до €8 млрд, а також стоятиме з Україною до кінця війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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