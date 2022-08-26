Україна отримала 3 мільярди доларів гранту від США — Finance.ua

Україна отримала 3 мільярди доларів гранту від США Вчора 10:13 — Казна та Політика

Україна отримала 3 мільярди доларів гранту від США

До державного бюджету вже надійшла частина гранту у розмірі 3 млрд доларів від США через механізм Світового банку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Це перший транш грантових коштів з 4,5 млрд дол. США, які були надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку у рамках проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

«Залучені кошти дозволять зберегти дієвість та стійкість функціонування української системи державного управління, а також і надалі забезпечувати виплати заробітних плат, соціальних та пенсійних виплат в умовах боротьби з агресором», — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

На сьогодні в Україні реалізується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проект «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» на загальнусуму 2,79 млрд дол. США.

З метою подальшої підтримки держбюджету між Урядом України і Світовим банком досягнуто домовленості щодо збільшення фінансування Проекту та розширення категорій прийнятних витрат.

9 серпня 2022 року Міністр фінансів України Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні чергової безповоротної бюджетної підтримки у формі гранту розміром 4,5 млрд дол. США.

Зазначені грантові кошти буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО тощо.

Довідка Finance.ua:

загалом від початку відкритої військової агресії росії за сприяння Світового банку Сполучені Штати Америки вже надали Україні 8,5 млрд дол. США грантової допомоги.

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