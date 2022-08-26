Україна отримала 3 мільярди доларів гранту від США — Finance.ua
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Україна отримала 3 мільярди доларів гранту від США

Казна та Політика
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Україна отримала 3 мільярди доларів гранту від США
Україна отримала 3 мільярди доларів гранту від США
До державного бюджету вже надійшла частина гранту у розмірі 3 млрд доларів від США через механізм Світового банку.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Це перший транш грантових коштів з 4,5 млрд дол. США, які були надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку у рамках проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».
«Залучені кошти дозволять зберегти дієвість та стійкість функціонування української системи державного управління, а також і надалі забезпечувати виплати заробітних плат, соціальних та пенсійних виплат в умовах боротьби з агресором», — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.
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На сьогодні в Україні реалізується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проект «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» на загальнусуму 2,79 млрд дол. США.
З метою подальшої підтримки держбюджету між Урядом України і Світовим банком досягнуто домовленості щодо збільшення фінансування Проекту та розширення категорій прийнятних витрат.
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9 серпня 2022 року Міністр фінансів України Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні чергової безповоротної бюджетної підтримки у формі гранту розміром 4,5 млрд дол. США.
Зазначені грантові кошти буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО тощо.

Довідка Finance.ua:

  • загалом від початку відкритої військової агресії росії за сприяння Світового банку Сполучені Штати Америки вже надали Україні 8,5 млрд дол. США грантової допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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