Видатки бюджету становлять майже ₴1 трильйон від початку вторгнення рф - Шмигаль — Finance.ua
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Видатки бюджету становлять майже ₴1 трильйон від початку вторгнення рф - Шмигаль

Казна та Політика
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Видатки бюджету становлять майже ₴1 трильйон від початку вторгнення рф - Шмигаль
Видатки бюджету становлять майже ₴1 трильйон від початку вторгнення рф - Шмигаль
Від початку повномасштабного вторгнення росії видатки державного бюджету України склали майже 1 трильйон гривень.
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду.
«Від початку повномасштабного вторгнення росії витрати державного бюджету склали майже 1 трлн грн. З них більш ніж 420 млрд грн було витрачено на оборону та безпеку нашої країни», — сказав Шмигаль.
Він додав, що більш як 40% всього, що Україна витрачала з державного бюджету — це потреби армії: 288 млрд грн на зарплати військових, 135 млрд грн — на придбання і ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів та продукції оборонного призначення.
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«Сьогодні українці свідомі як ніколи. Український бізнес та українські громадяни, попри складнощі, сплачують податки, адже знають — так вони допомагають армії та нашим військовим. Інші видатки держави фінансуються за рахунок допомоги наших міжнародних союзників та запозичень через військові облігації», — наголосив Шмигаль.
Він також додав, що 180 днів повномасштабної війни показали, що українці можуть перемогти ворога.
«Ми продемонстрували стійкість на інституційному рівні. Ми втримали керованість державою і всіма ланками управління», — наголосив глава уряду.
Він наголосив, що для Кабінету Міністрів у цей період визначили п’ять стратегічних завдань.
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«Перше і ключове — це фінансування армії та оборони нашої держави; друге — це виплата всіх соціальних зобов’язань та соціальний захист тих, хто цього потребує; третє — це макроекономічна стабільність та перебудова економіки на рейки воєнного часу; четверте — активний рух у площині європейської інтеграції; п’яте — підготовка масштабного Плану відновлення України та реалізація програм швидкої відбудови», — сказав Шмигаль.
Глава уряду наголосив, що українці борються за свою історію, за свою землю, за свою свободу, за своїх дітей та майбутнє для багатьох поколінь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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