Менше за яхту олігарха: скільки коштує вогневий паритет України у війні — Finance.ua
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Менше за яхту олігарха: скільки коштує вогневий паритет України у війні

Казна та Політика
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Менше за яхту олігарха: скільки коштує вогневий паритет України у війні
Для того, щоб Україна досягла вогневого паритету у війні з росією, потрібно 50 HІMARS, а це за вартістю менше, ніж ціна яхти олігарха.
Про це повідомляє в Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
1 система HІMARS — 4 млн доларів, 50 систем — 200 млн доларів + боєприпаси. Ціна досягнення вогневого паритету і знищення російського армійського матеріально-технічного забезпечення менше, ніж... яхта російського олігарха,
— каже радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

На думку Подоляка, це не величезні гроші, але це те, що «повністю змінило б хід цієї війни».
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що вже найближчим часом загальна кількість систем HIMARS в Україні досягне 22 одиниць.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що для контрнаступу потрібно отримати близько 100 систем HIMARS.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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