ЄС надасть Україні ще €8 млрд макрофінансової допомоги – Боррель — Finance.ua

ЄС надасть Україні ще €8 млрд макрофінансової допомоги – Боррель Вчора 16:34 — Казна та Політика

ЄС надасть Україні ще €8 млрд макрофінансової допомоги – Боррель

Європейський Союз надасть Україні нову макрофінансову допомогу на суму до €8 млрд, а також стоятиме з Україною до кінця війни.

Про це написав Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель у статті присвяченій Дню Незалежності України та півріччю з моменту вторгнення рф.

Головний дипломат ЄС назвав російський напад на Україну одночасно «злочином та великим прорахунком».

Він зазначив, що ЄС був на боці українців із самого початку війни, розуміючи, що на карту поставлено спільну безпеку.

«Ми ухвалили шість пакетів дедалі значніших санкцій. Ми вперше в історії профінансували надання військової підтримки країні, яка зазнала нападу, щоб Україна могла дати відсіч. Ми надаємо гуманітарну підтримку та макрофінансову допомогу, щоб утримати українську державу на плаву. Загалом на сьогоднішній день „Команда Європи“ мобілізувала €9,5 млрд євро, і ще до €8 млрд макрофінансової допомоги перебуває в процесі підготовки», — повідомив Жозеп Боррель.

Представник ЄС наголосив, що Союз офіційно вирішив, що хоче, щоб Україна в майбутньому стала членом ЄС, «частиною нашої родини».

Верховний представник ЄС додав, що Союз має розглянути варіанти щодо того, яку ще допомогу Україні можна було б надати.

Говорячи про довгострокову перспективу, Боррель порушив питання про те, як Захід зможе не лише закінчити цю війну, а й запобігти новій війні через кілька місяців або років. Це включає питання про те, як дати Україні можливість захистити себе, а також питання про гарантії безпеки, написав він.

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