Мінфін оцінив вплив девальвації гривні на борги — Finance.ua
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Мінфін оцінив вплив девальвації гривні на борги

Казна та Політика
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Держборг України значно знизився у доларах і зріс у гривні після рішення Нацбанку девальвувати курс нацвалюти на 25%.
Такі дані опубліковано на сайті Мінфіну у вівторок, 30 серпня.
За даними відомства, у липні держборг зменшився у доларовому вираженні на 8,2% — до $96,79 млрд, тоді як у гривні він збільшився на 14,8% — до 3,539 трлн.
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З початку 2022 року сукупний держборг України скоротився у доларовому вираженні на 1,2%, або на $1,17 млрд, тоді як у гривневому еквіваленті він зріс на 32,5%, або на 867,2 млрд грн.
Сукупний зовнішній держборг України за сім місяців цього року збільшився на 5,8%, або на $3,32 млрд — до $60,53 млрд грн, тоді як сукупний внутрішній — на 19,3%, або на 214,4 млрд грн — до 1,326 трлн грн.
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Відомство також уточнило, що 68,14% держборгу має фіксовану відсоткову ставку, тоді як 14,5% прив’язано до ставки МВФ, 11,57% — Libor. Ставка ще за 4,1% держборгу прив’язана до індексу споживчих цін, а 1,19% — до облікової ставки НБУ.

Довідка Finance.ua:

  • з початку війни НБУ зафіксував курс гривні на рівні близько 30 за долар. Але 21 липня курс було знижено на 25% — до 36,5 гривень;
  • в Офісі президента назвали допустимий обсяг емісії гривні. Емісія гривні за певних умов може сягати від 30 до 60 млрд грн на місяць;
  • різниця між офіційним і готівковим курсами, передусім, повʼязана з існуванням валютних обмежень, які в свою чергу необхідні для захисту міжнародних резервів.

Актуальна інформація про курси валют в Україні

За матеріалами:
Корреспондент.net
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