В НБУ пояснили, чому готівковий курс суттєво вищий за офіційний — Finance.ua

В НБУ пояснили, чому готівковий курс суттєво вищий за офіційний Вчора 09:27 — Валюта

В НБУ пояснили, чому готівковий курс суттєво вищий за офіційний

Різниця між офіційним і готівковим курсами, передусім, повʼязана з існуванням валютних обмежень, які в свою чергу необхідні для захисту міжнародних резервів.

Про це сказав в інтервʼю Forbes голова НБУ Кирило Шевченко.

Національний банк нещодавно підвищив рівень фіксованого курсу долара, але готівковий ринок миттєво пішов вгору, знову відірвавшись від курсу НБУ. «Реакція готівкового курсу була для нас очікуваною. Вона, на нашу думку, є ситуативною та має психологічне забарвлення, яке підігрівалося спекуляціями. Тому ми запровадили низку заходів, завдяки яким вдалося дещо заспокоїти ринок», — каже Шевченко.

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За його словами, допоки існуватимуть обмеження, існуватиме і ця курсова різниця.

«Щоб вона була помірною, ми розширили можливості банків для продажу готівкової валюти, а також частково задовольняємо попит на безготівкову іноземну валюту, дозволивши громадянам купувати її для розміщення на депозит», — додав голова НБУ.

Також, на думку голови НБУ, говорити про перехід до плаваючого курсу зарано.

У той же час рішення заборонити вуличні табло з курсами спрацювало, але потрібно памʼятати, що тоді регулятор ухвалив цілу низку заходів щодо посилення вимог до обмінників.

«НБУ вперше за 20 років зайнявся цим сегментом ринку. Ми також повернулися до виїзних перевірок. Результати вже є. Зокрема, ми анулювали ліцензії 600 обмінників, які займали близько 15% ринку. Це також сигнал до тих, хто звик працювати, нехтуючи ліцензійними умовами», — пояснив Шевченко.

Довідка Finance.ua:

21 липня НБУ встановив офіційний курс гривні до долара США 36,5686 грн/дол. США;

НБУ із 27 липня дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в українців з 13 квітня безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти;

на готівковому валютному ринку України найближчим часом очікується зменшення коливань;

обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют на вулицях.

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