У НБУ пояснили, коли варто чекати стабілізації курсу валют в Україні — Finance.ua

У НБУ пояснили, коли варто чекати стабілізації курсу валют в Україні Вчора 10:00 — Валюта

На готівковому валютному ринку України найближчим часом очікується зменшення коливань. Нацбанк сприяв збільшенню обсягу пропозиції валюти та зменшенню попиту.

Про це повідомили у НБУ на запит РБК-Україна.

З 21 липня готівковий валютний ринок відреагував на фіксацію офіційного курсу гривні до долара США на рівні 36,6 гривні.

«Такі коливання заспокоюються з часом. Курс гривні в готівковому сегменті ринку навіть незважаючи на війну коливається в обидва боки, про що свідчить динаміка ринку протягом усього терміну дії воєнного стану», — зазначили в НБУ.

Крім того, у регуляторі розповіли, що з 27 липня набуло чинності одне з рішень Нацбанку, яке спрямоване на зменшення коливань на готівковому валютному ринку та стабілізацію українців. У зв’язку з цим банки можуть збільшити обсяги продажу готівкової валюти українцям.

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більше ніж на 10%.

При цьому НБУ того ж дня підвищив офіційний курс гривні на 25% — до 36,57 грн/дол.

Станом на 28 липня курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва ослаб на 65 копійок — до 40,45 грн/дол. Водночас відносно євро гривня ослабла на 63 копійки — до 40,83 грн/євро.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.