У НБУ пояснили, коли варто чекати стабілізації курсу валют в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У НБУ пояснили, коли варто чекати стабілізації курсу валют в Україні

Валюта
7256
На готівковому валютному ринку України найближчим часом очікується зменшення коливань. Нацбанк сприяв збільшенню обсягу пропозиції валюти та зменшенню попиту.
Про це повідомили у НБУ на запит РБК-Україна.
З 21 липня готівковий валютний ринок відреагував на фіксацію офіційного курсу гривні до долара США на рівні 36,6 гривні.
«Такі коливання заспокоюються з часом. Курс гривні в готівковому сегменті ринку навіть незважаючи на війну коливається в обидва боки, про що свідчить динаміка ринку протягом усього терміну дії воєнного стану», — зазначили в НБУ.
Крім того, у регуляторі розповіли, що з 27 липня набуло чинності одне з рішень Нацбанку, яке спрямоване на зменшення коливань на готівковому валютному ринку та стабілізацію українців. У зв’язку з цим банки можуть збільшити обсяги продажу готівкової валюти українцям.
Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більше ніж на 10%.
При цьому НБУ того ж дня підвищив офіційний курс гривні на 25% — до 36,57 грн/дол.
Станом на 28 липня курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва ослаб на 65 копійок — до 40,45 грн/дол. Водночас відносно євро гривня ослабла на 63 копійки — до 40,83 грн/євро.

Міжнародні грошові перекази сьогодні

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.