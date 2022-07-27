НБУ розширив для банків можливість продажу готівкової валюти — Finance.ua

НБУ розширив для банків можливість продажу готівкової валюти Вчора 11:00 — Валюта

НБУ із 27 липня дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в українців з 13 квітня безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти.

Про це повідомили в Нацбанку.

Зазначається, що таке рішення має збільшити пропозицію у готівковому сегменті валютного ринку і зрештою позначитися на послабленні девальваційного тиску.

«Водночас додатковий тиск на міжнародні резерви НБУ внаслідок використання банками цього дозволу буде помірним і контрольованим», — кажуть в НБУ.

Нацбанк України з 14 квітня 2022 року дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню.

Водночас регулятор передбачив, що банки можуть здійснювати продаж готівкової валюти клієнтам у межах різниці між загальними обсягами купленої ним готівкової іноземної валюти та проданої.

«Це було необхідно для запобігання додаткового тиску на валютні резерви в умовах значного переважання попиту над пропозицією в безготівковому сегменті валютного ринку та реалізації відкладеного попиту з боку громадян», — пояснили в регуляторі.

Довідка Finance.ua:

Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол. США. Одразу після цього середній курс гривні на чорному ринку 21 липня обвалився майже на гривню порівняно з ранковими котируваннями і продовжив падіння в наступні дні;

в НБУ кажуть, що така динаміка тимчасова, хоча різниця між офіційним та готівковим курсами гривні все одно буде.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.