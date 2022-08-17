Емісія гривні може сягнути 60 млрд грн на місяць — ОП — Finance.ua
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Емісія гривні може сягнути 60 млрд грн на місяць — ОП

Валюта
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Емісія гривні може сягнути 60 млрд грн на місяць — ОП
Емісія гривні може сягнути 60 млрд грн на місяць — ОП
В Офісі президента назвали допустимий обсяг емісії гривні. Емісія гривні за певних умов може сягати від 30 до 60 млрд грн на місяць.
Про це в інтерв’ю Forbes Україна розповів заступник керівника Офісу Ростислав Шурма.
За його словами, таку емісію Україна може дозволити за збалансованості експортно-імпортних операцій, вирішенні питання з виплатою держборгу й суттєвою підтримкою міжнародних партнерів.

Що буде з курсом валют в Україні 🧐

«Це діапазон, який не створюватиме проблем. Наприклад, ми розблокували ситуацію із зерном, далі — завдяки збору в 10% на валютні операції приберемо $1–2 млрд спекулятивного попиту на валюту. Якщо рівень підтримки партнерів збережеться, то це означає, що платіжний баланс вирівняється, тобто ми зможемо забезпечити підтримку бюджету в понад 30 млрд грн на місяць без значних ризиків для валюти», — сказав Шурма.
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НБУ закладає на друге півріччя 2022 року емісію гривні у розмірі 180 млрд грн, по 30 млрд грн на місяць, заявляв раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
За словами Ніколайчука, 180 млрд грн — той обсяг фінансування, який, на думку НБУ, є контрольованим і приведе до контрольованих наслідків, що їх регулятор враховує у своєму базовому сценарії.

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк вже «надрукував» 225 млрд грн із урядового плану в 400 млрд грн на 2022 рік, тому обіцяє рівномірно емітувати нову гривню для фінансування дефіциту бюджету до кінця року;
  • різниця між офіційним і готівковим курсами передусім повʼязана з існуванням валютних обмежень, які в свою чергу необхідні для захисту міжнародних резервів.

Актуальна інформація про курси валют в Україні

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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