Не 50: уряд переглянув прогноз вартості долара на кінець 2023 року — Finance.ua

Не 50: уряд переглянув прогноз вартості долара на кінець 2023 року
Уряд переглянув прогноз вартості долара на кінець 2023 року до 45,8 грн/долар, хоча ще два місяці тому прогнозований показник становив 50 грн за долар.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
«Коли опублікували перший варіант бюджету і там був макропрогноз і про 50 грн/долар на кінець наступного року. А зараз, через два місяці, оновили прогноз на 45,8 грн/долар на кінець 2023-го», — повідомив Железняк.
Нагадаємо, у четвер, 3 листопада, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про держбюджет на 2023 рік. 295 народних депутатів проголосували «За». Жоден з нардепів не проголосував проти. А утрималися від голосування 35 обранців.
Серед змін, що з’явилися в проєкті бюджету після першого читання:
- збільшення видатків на Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини (+116 млн грн);
- фінансування політичних партій (+519,4 млн грн);
- фінансування телеканалу Рада та газети «Голос України» (+120 млн грн);
- додаткове фінансування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (63 млн);
- на заходи з приватизації — 40 млн грн.
Середній курс долара на 2023 рік у законі про держбюджет закладений 42,2 грн/дол. Загалом же на кінець прийдешнього року, відповідно до прогнозу, курс зросте до 45,8 грн/дол.
У проєкті для першого читання курс закладався на рівні 50 грн/дол.
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Нагадаємо, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.
Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.
Раніше повідомлялося, що Національний банк України 21 липня послабив офіційний курс гривні на 25% — до 36,57 грн/дол.
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