Не 50: уряд переглянув прогноз вартості долара на кінець 2023 року — Finance.ua

Не 50: уряд переглянув прогноз вартості долара на кінець 2023 року Вчора 08:24 — Валюта

Уряд переглянув прогноз вартості долара на кінець 2023 року до 45,8 грн/долар, хоча ще два місяці тому прогнозований показник становив 50 грн за долар.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

«Коли опублікували перший варіант бюджету і там був макропрогноз і про 50 грн/долар на кінець наступного року. А зараз, через два місяці, оновили прогноз на 45,8 грн/долар на кінець 2023-го», — повідомив Железняк.

Нагадаємо, у четвер, 3 листопада, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про держбюджет на 2023 рік. 295 народних депутатів проголосували «За». Жоден з нардепів не проголосував проти. А утрималися від голосування 35 обранців.

Серед змін, що з’явилися в проєкті бюджету після першого читання:

збільшення видатків на Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини (+116 млн грн);

фінансування політичних партій (+519,4 млн грн);

фінансування телеканалу Рада та газети «Голос України» (+120 млн грн);

додаткове фінансування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (63 млн);

на заходи з приватизації — 40 млн грн.

Середній курс долара на 2023 рік у законі про держбюджет закладений 42,2 грн/дол. Загалом же на кінець прийдешнього року, відповідно до прогнозу, курс зросте до 45,8 грн/дол.

У проєкті для першого читання курс закладався на рівні 50 грн/дол.

Нагадаємо, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України 21 липня послабив офіційний курс гривні на 25% — до 36,57 грн/дол.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.