НБУ заборонив бізнесу купувати валюту «про запас» — Finance.ua
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НБУ заборонив бізнесу купувати валюту «про запас»

Валюта
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НБУ заборонив бізнесу купувати валюту «про запас». Цей крок має знизити попит на валюту та, відповідно, знизити тиск на золотовалютні резерви, вважають в НБУ.
Нацбанк пом’якшив валютні обмеження, однак водночас заборонив банкам продавати валюту бізнес-клієнтам під міжнародні розрахунки, якщо в них залишаються валютні запаси.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Починаючи від 6 вересня Нацбанк уперше від початку війни дозволив бізнесу сплачувати відсотки на користь іноземних кредиторів. Однак з послабленням обмеження на перетік капіталу за кордон регулятор запровадив запобіжник.
«Купити валюту під розрахунки з нерезидентами українські компанії можуть лише за умови, якщо на їхніх рахунках немає інших валютних коштів», — йдеться у повідомленні регулятора.
Український бізнес накопичив на валютних рахунках у банках $8,7 млрд, свідчать оцінки НБУ станом на 2 вересня. За розрахунком регулятора, нове обмеження зменшить попит на купівлю валюти «про запас» та допоможе зберегти міжнародні резерви, які за лютий—липень скоротилися на $6,7 млрд — до $22,4 млрд.
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За матеріалами:
ТСН
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