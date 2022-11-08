В октябре курс гривны укрепился впервые с начала войны: что это значит — Finance.ua
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В октябре курс гривны укрепился впервые с начала войны: что это значит

Валюта
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По итогам октября наличный курс гривны укрепился на 2,6%. Это произошло впервые с начала войны. Что свидетельствует как о стабильности на финансовом рынке Украины, так и об отсутствии дефицита валюты.
Среди прочего этому способствовал рост золотовалютных резервов Украины — в октябре они увеличились на 1,312 млрд долларов (+5,5%).
В то же время незначительное — в пределах 3% — колебание курса является рыночным, поэтому существенно на ситуацию в целом не влияет. Однако, кроме вышеупомянутого, оно свидетельствует о том, что в финансовой системе Украины не происходит никаких острых процессов, обесценивающих гривну. Что также говорит о стабильности валютного рынка страны.
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Это подтверждает и председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. По его словам, укрепление гривны на 2,6% — «небольшая, однако все же победа».
«Из таких небольших побед, за каждую из которых мы ведем бой на финансовом фронте, и складывается макрофинансовая стабильность. Она, по мнению международных экспертов, уникальна для воюющей страны», — подчеркнул он.
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Также Гетманцев сообщил о росте золотовалютных резервов Украины, который положительно повлиял на укрепление курса нацвалюты. В октябре они увеличились на 1,312 млрд долларов. «Увеличение ЗВР будет способствовать поддержанию текущей курсовой стабильности гривны», — пояснил нардеп.
Каков курс доллара и евро в Украине
По состоянию на 8 ноября среднебанковский курс доллара в Украине составляет 40/40,7 грн (покупка/продажа). Евро — 39/39,99 грн (покупка/продажа).
Официальный курс, по данным Нацбанка, остается фиксированным:
  • доллар — 36,56 грн;
  • евро — 36,5 грн.
По материалам:
Обозреватель
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