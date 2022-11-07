В НБУ рассказали, что может повлиять на фиксированный курс гривны к доллару — Finance.ua
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В НБУ рассказали, что может повлиять на фиксированный курс гривны к доллару

Валюта
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В НБУ рассказали, что может повлиять на фиксированный курс гривны к доллару
В НБУ рассказали, что может повлиять на фиксированный курс гривны к доллару
Национальный банк Украины пока не планирует менять фиксированный курс гривны к доллару, который составляет 36,6 гривен. Но в дальнейшем курс может как расти, так и снижаться.
Об этом заявил в интервью изданию «Минфин» начальник Управления монетарной политики НБУ Михаил Ребрик.
«Могу заверить, что Национальный банк будет определять официальный курс гривны, учитывая объективные фундаментальные факторы, а не волюнтаристским методом», — сказал он.
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По его словам, среди таких факторов, прежде всего, ситуация с экспортом и импортом, объемы и ритмичность дальнейшей поддержки страны международными партнерами, расходы украинцев за рубежом, покупка гражданами валюты внутри страны и т.д. Среди неэкономических факторов — это, прежде всего, ход военных действий.
«Таким образом важно понимать, что обменный курс в дальнейшем может как расти, так и снижаться, в зависимости от комбинации рыночных факторов», — добавил Ребрик.
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Он отметил, никто точно не знает, как будут развиваться события на горизонте шести месяцев.
«В настоящее время НБУ не планирует корректировать курс, и об этом неоднократно сообщалось. У НБУ достаточно международных резервов для поддержания курсовой стабильности, учитывая перспективы получения международной финансовой помощи, постепенное налаживание логистики и рост экспорта», — добавил начальник Управления монетарной политики НБУ.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк фиксирует, что влияние психологического фактора ослабляется, а попытки рф «усилить панические настроения, в том числе на валютном рынке, бесполезны»;
  • по словам экономиста Олега Гетьмана, несмотря на усиленные обстрелы со стороны россии, доллар уже не так чувствительно реагирует на них. В частности, ситуация на валютном рынке, как и было предсказано ранее, вернулась к росту.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
РБК-Україна
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