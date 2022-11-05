Не 50: правительство пересмотрело прогноз стоимости доллара на конец 2023 года — Finance.ua
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Не 50: правительство пересмотрело прогноз стоимости доллара на конец 2023 года

Валюта
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Правительство пересмотрело прогноз стоимости доллара на конец 2023 года до 45,8 грн/доллар, хотя еще два месяца назад прогнозируемый показатель составил 50 грн за доллар.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
«Когда опубликовали первый вариант бюджета и там был макропрогноз и о 50 грн/доллар на конец следующего года. А сейчас, спустя два месяца, обновили прогноз на 45,8 грн/доллар на конец 2023-го», — сообщил Железняк.
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Напомним, в четверг, 3 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о госбюджете на 2023 год. 295 народных депутатов проголосовали «За». Ни один из нардепов не проголосовал против. А воздержались от голосования 35 избранников.
Среди изменений, появившихся в проекте бюджета после первого чтения:
  • увеличение расходов на Секретариат Уполномоченного ВРУ по правам человека (+116 млн грн);
  • финансирование политических партий (519,4 млн грн);
  • финансирование телеканала Рада и газеты «Голос Украины» (+120 млн грн);
  • дополнительное финансирование Специализированной антикоррупционной прокуратуры (63 млн);
  • на мероприятия по приватизации — 40 млн грн.
Средний курс доллара на 2023 год в законе о госбюджете заложен 42,2 грн/долл. В целом же к концу будущего года, согласно прогнозу, курс вырастет до 45,8 грн/долл.
В проекте для первого чтения курс закладывался на уровне 50 грн/долл.
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Напомним, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, согласно которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.
Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривны на 25% — до 36,57 грн/долл.
По материалам:
УНІАН
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