Не 50: правительство пересмотрело прогноз стоимости доллара на конец 2023 года — Finance.ua

Не 50: правительство пересмотрело прогноз стоимости доллара на конец 2023 года Сегодня 08:24 — Валюта

Правительство пересмотрело прогноз стоимости доллара на конец 2023 года до 45,8 грн/доллар, хотя еще два месяца назад прогнозируемый показатель составил 50 грн за доллар.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

«Когда опубликовали первый вариант бюджета и там был макропрогноз и о 50 грн/доллар на конец следующего года. А сейчас, спустя два месяца, обновили прогноз на 45,8 грн/доллар на конец 2023-го», — сообщил Железняк.

Напомним, в четверг, 3 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о госбюджете на 2023 год. 295 народных депутатов проголосовали «За». Ни один из нардепов не проголосовал против. А воздержались от голосования 35 избранников.

Среди изменений, появившихся в проекте бюджета после первого чтения:

увеличение расходов на Секретариат Уполномоченного ВРУ по правам человека (+116 млн грн);

финансирование политических партий (519,4 млн грн);

финансирование телеканала Рада и газеты «Голос Украины» (+120 млн грн);

дополнительное финансирование Специализированной антикоррупционной прокуратуры (63 млн);

на мероприятия по приватизации — 40 млн грн.

Средний курс доллара на 2023 год в законе о госбюджете заложен 42,2 грн/долл. В целом же к концу будущего года, согласно прогнозу, курс вырастет до 45,8 грн/долл.

В проекте для первого чтения курс закладывался на уровне 50 грн/долл.

Напомним, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, согласно которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривны на 25% — до 36,57 грн/долл.

УНІАН По материалам:

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