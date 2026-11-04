Регулятор меняет правила расчета валютных курсов

Национальный банк обновил подходы к определению, расчету и обнародованию индикаторов денежного и валютного рынков Украины (ИДВР). Так, вводится новый индикатор валютного рынка — справочный курс гривны к евро по состоянию на 12:00. Также НБУ изменяет подходы к расчету официальных курсов валют и расширяет список информации, которую будет публиковать каждый день.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Справочный курс гривны к евро

В первую очередь Национальный банк утвердил новую редакцию Положения об установлении официального курса гривны к иностранным валютам, расчете справочного курса гривни к доллару США и евро, а также учетной цене банковских металлов.

Одним из главных новшеств станет введение нового индикатора валютного рынка — справочного значения курса гривны к евро по состоянию на 12:00.

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Индикатор отображает надежное, достоверное и репрезентативное значение курса гривны к евро, рассчитанное с использованием справочного значения курса гривны к доллару США и достоверного и репрезентативного индикатора курса доллара США к евро на рынке «спот».

Расчет индикатора будет производиться на основании справочного курса гривны к доллару США по состоянию на 12:00 и среднего значения ежечасных котировок BFIX доллара США к евро в определенном временном промежутке с 10:30 до 12:00 по киевскому времени.

Расчет официальных курсов валют

Национальный банк также обновил методику расчета официального курса гривны к иностранным валютам, кроме доллара США, специальных прав заимствования (СПЗ) и учетной цены банковских металлов.

Обновленная методика предусматривает применение подходов, аналогичных расчету справочного курса гривны к евро по состоянию на 12:00, а именно на основании официального курса гривны к доллару США и среднего значения ежечасных котировок BFIX в установленном временном промежутке с 10:30 до 15:00 по киевскому времени.

Публикация информации о валютных операциях

Еще одно изменение предусматривает ежедневное обнародование дополнительной информации об операциях, которые используются для расчета официального курса гривны по отношению к доллару США и справочного значения этого курса. Нацбанк будет публиковать:

количество и объем сделок базового ряда, вошедших в расчет официального курса гривны к доллару США / справочное значение курса гривны к доллару США;

минимальное и максимальное значение курсов базового ряда сделок для расчета этих индикаторов,

тип их расчета (при обычных или особых условиях).

Индекс межбанковских ставок UONIA

Отдельно Национальный банк обновил Положение о расчете и обнародовании Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA).

В изменениях, в частности, предусмотрена ежедневная публикация дополнительной информации о:

количестве и объемах сделок базового ряда для расчета UONIA;

минимальных и максимальных значениях ставок базового ряда сделок для расчета UONIA;

типах расчета UONIA (при обычных или особых условиях).