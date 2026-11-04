0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Регулятор меняет правила расчета валютных курсов

Валюта
184
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Нацбанк изменяет правила работы валютного рынка
Нацбанк изменяет правила работы валютного рынка
Национальный банк обновил подходы к определению, расчету и обнародованию индикаторов денежного и валютного рынков Украины (ИДВР). Так, вводится новый индикатор валютного рынка — справочный курс гривны к евро по состоянию на 12:00. Также НБУ изменяет подходы к расчету официальных курсов валют и расширяет список информации, которую будет публиковать каждый день.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Справочный курс гривны к евро

В первую очередь Национальный банк утвердил новую редакцию Положения об установлении официального курса гривны к иностранным валютам, расчете справочного курса гривни к доллару США и евро, а также учетной цене банковских металлов.
Одним из главных новшеств станет введение нового индикатора валютного рынка — справочного значения курса гривны к евро по состоянию на 12:00.
Читайте также
Индикатор отображает надежное, достоверное и репрезентативное значение курса гривны к евро, рассчитанное с использованием справочного значения курса гривны к доллару США и достоверного и репрезентативного индикатора курса доллара США к евро на рынке «спот».
Место для вашей рекламы
Расчет индикатора будет производиться на основании справочного курса гривны к доллару США по состоянию на 12:00 и среднего значения ежечасных котировок BFIX доллара США к евро в определенном временном промежутке с 10:30 до 12:00 по киевскому времени.

Расчет официальных курсов валют

Национальный банк также обновил методику расчета официального курса гривны к иностранным валютам, кроме доллара США, специальных прав заимствования (СПЗ) и учетной цены банковских металлов.
Читайте также
Обновленная методика предусматривает применение подходов, аналогичных расчету справочного курса гривны к евро по состоянию на 12:00, а именно на основании официального курса гривны к доллару США и среднего значения ежечасных котировок BFIX в установленном временном промежутке с 10:30 до 15:00 по киевскому времени.

Публикация информации о валютных операциях

Еще одно изменение предусматривает ежедневное обнародование дополнительной информации об операциях, которые используются для расчета официального курса гривны по отношению к доллару США и справочного значения этого курса. Нацбанк будет публиковать:
  • количество и объем сделок базового ряда, вошедших в расчет официального курса гривны к доллару США / справочное значение курса гривны к доллару США;
  • минимальное и максимальное значение курсов базового ряда сделок для расчета этих индикаторов,
  • тип их расчета (при обычных или особых условиях).

Индекс межбанковских ставок UONIA

Отдельно Национальный банк обновил Положение о расчете и обнародовании Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA).
В изменениях, в частности, предусмотрена ежедневная публикация дополнительной информации о:
  • количестве и объемах сделок базового ряда для расчета UONIA;
  • минимальных и максимальных значениях ставок базового ряда сделок для расчета UONIA;
  • типах расчета UONIA (при обычных или особых условиях).
Документ вступает в силу 4 ноября 2026 года. Исключение составляют положения о ежедневном обнародовании дополнительной информации о соглашениях: они начнут действовать с 1 февраля 2027 года.
По материалам:
Finance.ua
НБУВалютаВалютный рынокМежбанкДолларЕвро
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems