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Самый большой объем: в октябре на межбанке продано 6 млрд долларов

Валюта
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Самый большой объем: в октябре на межбанке продано 6 млрд долларов
Самый большой объем: в октябре на межбанке продано 6 млрд долларов
Чистая продажа валюты Национальным банком в октябре 2026 года составила 5,997 млрд долларов.
Это на 9% больше объема чистых продаж в сентябре (5,519 млрд долларов) и является самым большим объемом в текущем году.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.
В октябре НБУ почти не покупал валюту, в то время как продал 5,998 млрд долларов.
Самый большой объем: в октябре на межбанке продано 6 млрд долларов
До конца 2026 года курс гривни будет зависеть сразу от нескольких групп факторов: политики Национального банка Украины, потребностей государственного бюджета, объемов международной финансовой помощи, ситуации на валютном рынке и состояния украинской экономики.
На доллар оказывают непосредственное влияние решение американских властей и ФРС, а на евро — политика Европейского центрального банка, состояние экономики Еврозоны и соотношение евро и доллара на международном рынке FOREX.
Главный вопрос до конца года — сможет ли Национальный банк обеспечить достаточное предложение валюты на межбанковском валютном рынке для покрытия спроса импортеров, бизнеса и населения. детали читайте в статье — Ждать за 50? О том, что будет с гривной до конца 2026 года
По материалам:
Finance.ua
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