Ждать за 50? О том, что будет с гривной до конца 2026 года

Что будет с гривней до конца 2026 года

До конца 2026 года курс гривны будет зависеть сразу от нескольких групп факторов: политики Национального банка Украины, потребностей государственного бюджета, объемов международной финансовой помощи, ситуации на валютном рынке и состояния украинской экономики.

При этом доллар и евро могут двигаться по отношению к гривне в разных направлениях под воздействием внешних факторов.

На доллар непосредственно влияют решения американских властей и ФРС, а на евро — политика Европейского центрального банка, состояние экономики Еврозоны и соотношение евро и доллара на международном рынке FOREX.

Доллар и евро могут двигаться по отношению к гривне в разных направлениях под воздействием внешних факторов

Главный вопрос до конца года — сможет ли Национальный банк обеспечить достаточное предложение валюты на межбанковском валютном рынке для покрытия спроса импортеров, бизнеса и населения.

Если международное финансирование будет поступать своевременно, а НБУ сохранит контроль над рыночными колебаниями, это будет поддерживать относительную стабильность гривны. Если же внешние поступления задержатся, бюджетные потребности увеличатся или спрос на валюту резко вырастет, давление на курс усилится.

Рассмотрим основные факторы, которые касаются курса национальной валюты, и оценим их важность и степень влияния.

Учетная ставка НБУ

Учетная ставка — один из основных инструментов Национального банка для сдерживания инфляции и управления привлекательностью гривневых сбережений. Ее влияние на валютный рынок не является прямым, но оно может быть существенным.

В 2026 году НБУ уделял особое внимание сохранению привлекательности гривневых инструментов. В июле регулятор повысил учетную ставку до 15,5% годовых, объяснив решение усилением инфляционного давления и необходимостью поддерживать устойчивость валютного рынка. В сентябре по той же причине ставка была повышена до 16%. В октябре ставка была повышена до 16,5%.

Высокая ставка поддерживает гривневые депозиты и ОВГЗ. Когда доходность сбережений в гривне привлекательна, у населения и бизнеса появляется больше стимулов хранить часть средств в национальной валюте, а не покупать доллары или евро.

Сдерживание инфляции снижает давление на гривну. Если НБУ удается ограничивать рост цен и инфляционных ожиданий, уменьшается вероятность того, что население и компании будут активно переводить деньги в иностранную валюту для защиты покупательной способности.

Слишком быстрое снижение ставки может ослабить привлекательность гривневых активов. Если доходность гривневых инструментов падает быстрее, чем инфляция, часть вкладчиков может пересмотреть структуру сбережений в пользу валюты.

Однако повышение ставки не гарантирует укрепления гривны. Военные риски, недостаток внешнего финансирования или резкий рост импорта способны перевесить эффект от дорогих гривневых денег.

Кроме того, высокая ставка увеличивает стоимость кредитования для бизнеса. Если кредиты становятся слишком дорогими, предприятия могут откладывать инвестиции и расширение производства. Поэтому Нацбанку приходится балансировать между борьбой с инфляцией, поддержкой сбережений в гривне и потребностями экономики.

Наполнение государственного бюджета

Второй ключевой фактор — состояние государственного бюджета. В условиях войны Украина несет значительные расходы на оборону, безопасность, социальные выплаты и поддержание работы государственных институтов. Согласно параметрам государственного бюджета на 2026 год, расходы и предоставление кредитов предусмотрены в размере около 4,82 трлн грн, а на оборону и безопасность выделено около 2,81 трлн грн.

В условиях войны Украина несет значительные расходы на оборону

Для валютного рынка важны не только общие суммы расходов, но и источники их финансирования. Если государство получает достаточно налоговых поступлений и своевременно привлекает предусмотренные внешние средства, ему проще выполнять обязательства без дополнительного давления на финансовую систему.

Если же возникает дефицит финансирования, правительству приходится искать дополнительные источники заимствований, пересматривать расходы или договариваться о новых поступлениях от партнеров.

Международная финансовая помощь

Для Украины внешнее финансирование имеет принципиальное значение. Оно помогает покрывать бюджетный дефицит, финансировать государственные расходы и снижать риск того, что нехватка ресурсов приведет к дополнительному давлению на валютный рынок.

В июле 2026 года Национальный банк оценивал потенциальный объем прямой бюджетной поддержки международных партнеров за год примерно в 54 млрд долларов.

Именно от своевременного поступления международной финансовой помощи в полном размере сейчас зависит не только выполнение госбюджета, но и стабильность национальной валюты.

В случае, если Евросоюз, МВФ или другие иностранные кредиторы Украины задержат помощь или поставят ее в сокращенном объеме, Министерству финансов придется искать другие способы наполнения бюджета. И самый очевидный — дать команду НБУ «включить печатный станок», то есть произвести необеспеченную эмиссию, что моментально приведет к обесцениванию гривны.

В сентябре 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для финансирования нужд армии Украине в 2026 году нужно еще 27 млрд долларов. Такие громадные цифры в очередной раз наглядно демонстрируют зависимость Украины от внешнего финансирования.

Состояние украинской экономики

Курс гривны зависит не только от решений государства и НБУ, но и от того, сколько валюты страна получает от экспорта и сколько тратит на импорт. Чем больше экспортных поступлений, тем больше потенциальное предложение иностранной валюты на внутреннем рынке. Чем выше потребность в импортных товарах и услугах, тем больше спрос на валюту.

Для Украины в конце 2026 года особенно важны следующие направления:

экспорт аграрной продукции;

металлургия и промышленность как один из источников валютной выручки;

импорт энергоносителей, оборудования и товаров первой необходимости;

инвестиции и занятость;

ситуация в энергетике.

На курс гривны очень сильно влияет экспорт и траты на импорт

Повреждения энергосистемы и дефицит электроэнергии повышают расходы бизнеса, сокращают выпуск продукции и могут увеличивать импорт топлива и электроэнергии. Улучшение ситуации действует в противоположном направлении.

Поэтому даже при достаточной международной помощи слабость экспорта и рост импортных потребностей способны сохранять давление на гривну.

Ситуация на валютном рынке

НБУ играет центральную роль в формировании условий на валютном рынке. При задекламированном режиме управляемой гибкости курс определяется рыночным спросом и предложением, но регулятор может проводить валютные интервенции, чтобы сглаживать чрезмерные колебания и компенсировать структурный дефицит валюты.

Это означает, что курс не обязательно должен двигаться вслед за каждым изменением спроса или международных котировок. Реакция зависит от баланса валютных потоков, политики НБУ и состояния резервов.

Международные резервы важны потому, что дают регулятору ресурс для проведения интервенций. Однако сам по себе высокий объем резервов не гарантирует неизменности курса: значение имеют их достаточность относительно будущих потребностей страны, устойчивость внешнего финансирования и продолжительность возможного дефицита валюты.

Участники рынка внимательно следят за объемами интервенций НБУ, динамикой резервов, решениями по валютным ограничениям и изменением разницы между официальным и наличным курсами.

Если спрос на валюту будет расти быстрее предложения, НБУ придется активнее использовать имеющиеся инструменты. Если предложение увеличится благодаря экспортерам и внешним поступлениям, давление на интервенции может ослабнуть. Соответственно, от НБУ во многом зависит, какой курс доллара мы увидим к концу текущего года.

Внешние факторы

Кроме внутри украинских факторов стоит учитывать также и влияние внешних, определяющих курсообразование в мировом масштабе. Особо стоит отметить следующие:

политика американского президента Дональда Трампа, его подчас резкие решения по поводу ввода-отмены тарифов на импорт и торговых пошлин;

денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США — один из главных факторов для доллара, т.к. повышение учетной ставки ФРС будет провоцировать рост доллара в мире и, как следствие, — в Украине;

мировые цены на нефть и энергоносители. Длящееся с марта 2026 года противостояние США и Ирана поддерживает высокие цены на нефть в мире, а в Украине привело к росту цен на бензин и ГСМ почти в 2 раза, что сказалось на себестоимости товаров в Украине и косвенно ударило по гривне;

политика Европейского центробанка (ЕЦБ) — один из главных факторов для евро;

ситуация с экономикой Еврозоны, в частности, с французским госдолгом, а также нарастающие протесты сразу в нескольких европейских странах, способные сильно ударить по экономике этих стран и всего Евросоюза в целом.

Три сценария для гривны до конца 2026 года

Точный курс доллара и евро на конец года предсказать сложно: слишком многое зависит от международного финансирования, военной ситуации и решений мировых центробанков. Аналитики рассматривают на оставшиеся два месяца три основных сценария развития событий и, как следствие, курса гривны.

Курс гривны будет зависеть от нескольких факторов

Сценарий 1. Относительная стабильность гривны

Международная помощь поступает по графику, бюджет выполняется без крупных незапланированных разрывов, а НБУ сохраняет достаточные возможности для сглаживания колебаний. Экспорт обеспечивает устойчивое предложение валюты, а спрос населения и бизнеса не растет резко. В этом случае гривна может оставаться относительно стабильной, хотя отдельные периоды повышенного спроса на валюту способны вызывать колебания.

Исходя из того, что мы видим сейчас, вероятность этого сценария — минимальная.

Сценарий 2. Постепенное ослабление гривны

Бюджетные потребности увеличиваются, импорт растет быстрее экспортных поступлений, а население и бизнес активнее покупают валюту. При этом международная помощь продолжает поступать, но не устраняет полностью дисбаланс на рынке. В такой ситуации вероятно постепенное повышение курса доллара и евро к гривне. Темпы движения будут зависеть от реакции НБУ, валютных интервенций и динамики предложения валюты.

Самый вероятный сценарий.

Сценарий 3. Усиление девальвационного давления

Возникают существенные задержки международного финансирования, ухудшается ситуация с безопасностью, сокращается экспорт или резко растут расходы на импорт.

Одновременно усиливаются инфляционные ожидания и желание населения покупать иностранную валюту. В этом случае давление на гривну может стать значительно сильнее.

НБУ будет вынужден активнее использовать доступные инструменты стабилизации, однако их эффективность будет напрямую зависеть от того, насколько сложной будет ситуация. Вероятность чуть ниже, чем у сценария № 2. Главный вывод, который напрашивается: устойчивость гривны (и соответственно курс доллара) будет зависеть прежде всего от того, насколько предсказуемо Украина сможет финансировать бюджет и обеспечивать валютный рынок необходимым предложением иностранной валюты.

Что касается евро, его курсообразование будет целиком зависеть от ситуации в Еврозоне, а Национальный банк ожидаемо продолжит политику сглаживания колебаний курса евровалюты.

В настоящий момент мы наблюдаем переход от сценария № 2 к сценарию № 3: гривна резко слабеет, а курс доллара в Украине почти ежедневно устанавливает новый исторический рекорд. И только от Национального банка зависит, на каком уровне будет произведена остановка, и какой следующий уровень будут защищать.