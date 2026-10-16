Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Молдова: сколько наличных денег для въезда у вас должно быть при себе

Сколько наличных денег нужно иметь для въезда в Польшу, Словакию, Румынию, Молдову и Венгрию

Для украинцев поездки за границу остаются актуальными. Введение в свое время безвизового режима со странами ЕС значительно упростило туристические, рабочие и частные поездки в Европу, а полномасштабная война сделала пересечение границы частью повседневной жизни миллионов людей. В то же время, планируя такое путешествие, важно заботиться не только о загранпаспорте и билете, но и заранее проверить требования страны, в которую вы направляетесь.

Сам факт безвизового въезда еще не означает, что на границе нет дополнительных вопросов. В частности, путешественника могут попросить подтвердить, что у него достаточно денег на проживание, питание и возвращение домой.

Вместе с тем, единых правил для всех стран нет: где-то необходимую сумму определяют за каждый день пребывания, а в других странах — устанавливают минимальный порог на всю поездку. Следовательно, одно и то же путешествие может потребовать от путешественника различного финансового подтверждения, в зависимости от страны назначения и продолжительности пребывания.

В этом тексте Finance.ua рассказывает, сколько денег нужно иметь во время въезда в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову, и как меняется необходимая сумма в зависимости от продолжительности поездки.

Сколько денег нужно иметь для въезда

Требования стран существенно отличаются, нет единого порядка цифр. Для короткой поездки в Польшу, например, базовая сумма составляет 300 злотых, тогда как в Словакии нужно подтвердить 56 евро на каждый день. В Венгрии актуальная референтная сумма — 40 евро в день. В Румынии действует порог 50 евро в день, но не менее 500 евро в течение всего периода, а в Молдове — 30 евро в день, но не менее 300 евро для коротких поездок.

Польша: 300 злотых на короткую поездку

Польские правила предусматривают, что иностранец должен иметь средства для покрытия расходов во время запланированного пребывания. Если поездка длится до четырех дней включительно, необходимо иметь не менее 300 злотых. Это около 3,5 тыс. грн.

Если пребывание будет длиться более четырех дней, требование составляет 75 злотых за каждый день. Например, для пятидневного пребывания необходимо подтвердить 375 злотых, для семидневного — 525 злотых, а для десятидневного — 750 злотых.

Но совсем недавно в Польше появился проект, согласно которому эта страна не будет пускать к себе, если у них нет минимум 1 тыс. злотых (~11 500 грн) «в кармане» на 4 дня проживания. Если человек хочет оставаться дольше, сумма будет составлять 300 злотых за каждый день. То есть планируете проживать в Польше 7 дней — на счету должно быть 2100 злотых (~24 тыс. грн). Но, это все на данный момент на стадии обсуждения.

Польша, источник фото: pexels

При этом польские правила отдельно предусматривают средства на возвращение. Если у путешественника нет обратного билета, он должен располагать суммой, эквивалентной стоимости такого билета, но не менее 200 злотых, если прибывает из страны, граничащей с Польшей. Наличие обратного билета может также подтвердить денежные средства на возвращение.

То есть 200 злотых — это не замена суммы на проживание, а отдельное требование касательно возвращения.

Словакия: 56 евро в день

В Словакии расчет проще: ориентир составляет 56 евро на каждый день пребывания.

Следовательно, на три дня нужно подтвердить 168 евро, на пять — 280 евро, на семь — 392 евро, а на десять — 560 евро. В гривневом эквиваленте это около 8,5 тыс., 14,1 тыс., 19,8 тыс. и 28,3 тыс. грн соответственно.

Словакия, источник фото: pexels

В то же время речь идет не обязательно о наличных деньгах. Финансовую состоятельность можно подтверждать документами о наличии средств, в том числе банковскими документами.

Венгрия: 40 евро в день

В Венгрии требование к финансовому обеспечению путешественников составляет 40 евро за каждый день запланированного пребывания. Именно такую ​​сумму отмечает Европейская комиссия в обновленных в 2026 году данных финансовых требований стран Шенгенской зоны.

Венгрия, источник фото: pexels

Поэтому для поездки на 3 дня нужно иметь при себе 120 евро, на 5 дней — 200 евро, 7 дней — 280 евро и 10 дней обойдутся в 400 евро.

Румыния: 50 евро в день, но не менее 500 евро

Румынии действует двойное правило. Путешественник должен иметь 50 евро на каждый день пребывания, но общая сумма не может быть меньше 500 евро. Именно поэтому для коротких поездок простой расчет 50 евро умножить на количество дней не работает.

К примеру, если человек едет на три дня, ему нужно подтвердить не 150 евро, а по меньшей мере 500 евро. Для пяти или семидневной поездки также будет действовать минимум 500 евро. На десять дней — 500 евро. А вот для 15-дневной поездки сумма уже составит 750 евро.

Румыния, источник фото: pexels

Таким образом, для короткой поездки в Румынию требуется финансовый запас примерно 25,2 тыс. грн по нынешнему курсу евро.

Молдова: минимум 300 евро для короткой поездки

Молдове базовое требование составляет 30 евро в день пребывания. В то же время для поездок меньшей продолжительности действует минимальный порог — 300 евро. Поэтому туристу, едущему на три, пять или семь дней, нужно подтвердить именно 300 евро, а не 90, 150 или 210 евро соответственно.

Молдова, источник фото: pexels

На десять дней это тоже 300 евро. Если поездка продлится 15 дней, сумма будет составлять 450 евро. В гривнах минимальные 300 евро — это примерно 15,1 тыс. грн.

Обязательно ли иметь всю сумму наличными

Несмотря на то, что обычно говорят о «наличных на границе», требование касается прежде всего наличия финансовых средств, а не обязательно кэша.

К примеру, польские правила прямо предусматривают возможность подтверждения финансовой состоятельности банковскими документами, в частности справкой о деньгах в банке или лимит кредитной карты, а также дорожными чеками.

Поэтому перед поездкой следует позаботиться о доступе к банковскому счету и возможности быстро показать выписку или иное подтверждение средств.

В то же время, небольшой запас сверх минимальной суммы может быть практическим решением, особенно если поездка предусматривает дополнительные расходы.

Платежеспособность не равна лимиту на ввоз наличных

Есть еще один немаловажный нюанс. Сумма, которую необходимо иметь для подтверждения финансовой состоятельности, не является лимитом на ввоз наличных.

Так, если человек въезжает в ЕС с наличными деньгами или другими средствами, подпадающими под правила контроля, на сумму 10 тыс. евро или больше, ее нужно декларировать. Это не означает, что перевозить такую ​​сумму запрещено, речь идет именно об обязанности декларирования.

Читайте также: Помощь для украинцев за рубежом 2026

То есть турист может иметь при себе больше денег, чем минимально требуемое для подтверждения платежеспособности, но в случае достижения установленного таможенного порога возникают другие правила.

Вывод

Требования к финансовой состоятельности заметно отличаются даже в соседних с Украиной странах. Поэтому перед путешествием важно заранее проверить правила именно той страны, в которую вы направляетесь, и подготовить подтверждение наличия необходимых средств.

В то же время речь идет не обязательно о наличных деньгах — финансовую состоятельность во многих случаях можно подтвердить средствами на счете или банковскими документами. А требования относительно суммы наличных денег, которые разрешено перевозить через границу, регулируются отдельными таможенными правилами.