От 30 до 180 дней: где украинцы могут находиться без визы и сколько стоит въезд

Где украинцы могут находиться без визы и сколько стоит въезд

Для украинцев сегодня доступны десятки стран, куда можно отправиться без предварительного оформления визы. Но условия повсюду разные: где-то разрешено находиться 30 дней, где-то 90 дней в пределах 180, а в отдельных странах украинцы могут оставаться гораздо дольше.

К тому же правила периодически меняются. К примеру, Таиланд с 15 сентября 2026 года сократил срок безвизового пребывания для украинцев от 60 до 30 дней.

Finance.ua разобрался, сколько времени украинцы могут находиться в самых популярных направлениях без визы, где нужно платить за разрешение на въезд и какие нюансы стоит учесть перед поездкой.

Европа: до 90 дней в пределах 180

Для граждан Украины с биометрическим загранпаспортом действует безвизовый режим со странами Шенгенской зоны. Он позволяет находиться в этих странах до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. МИД Украины также указывает странам Шенгена именно такой режим пребывания.

Важно, что эти 90 дней считаются не для каждой страны в отдельности, а в целом для Шенгенской зоны. 180-дневное «окно» плавающее — оно не привязано к календарному году. Каждый раз, когда вы пересекаете границу Шенгена, считается «окно» обратно на 180 дней. Превышение срока — серьезное нарушение, которое может привести к запрету на въезд.

Для граждан Украины с биометрическим загранпаспортом действует безвизовый режим со странами Шенгенской зоны

Например, если человек провел 60 дней в Польше, а затем переехал на 30 дней в Германию, он использовал весь разрешенный краткосрочный срок. Переезд между странами Шенгена не запускает новый отсчет.

Безвизовый режим не дает автоматического права на проживание или работу. Для длительного пребывания действуют другие правила, в зависимости от страны и основания пребывания.

Справка Finance.ua Справка Finance.ua : Шенгенская зона — это пространство без пограничного контроля между странами-участницами, созданное на основе Шенгенского соглашения 1985 года. Название произошло от люксембургского города Шенген, где было подписано соглашение. По состоянию на 2026 год в Шенгенскую зону входят 29 государств:

Германия Франция Италия Испания Польша Чехия Австрия Венгрия Словакия Словения Хорватия Греция Португалия Бельгия Нидерланды Люксембург Дания Швеция Финляндия Норвегия Исландия Швейцария Лихтенштейн Мальта Эстония Латвия Литва Румыния Болгария

Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, хотя являются членами ЕС. Для въезда в них действуют отдельные правила.

Популярные вопросы

Нужна ли шенгенская виза для украинцев в 2026 году?

Нет, если у вас биометрический паспорт (с красной обложкой и чипом). Граждане Украины въезжают в Шенген без визы сроком до 90 дней за каждые 180 дней. Если паспорт старого образца — нужна шенгенская виза.

Сколько стоит шенгенская виза для украинцев?

Официальная консульская пошлина ЕС — 90 евро. Плюс услуги визового центра — еще 25−35 евро. Но большинству украинцев с биометрическим паспортом шенгенская виза не нужна — достаточно безвизового режима.

Сколько дней в году можно быть в Шенгене по биометрии?

Максимум 90 дней в пределах 180 дней. Если считать в год — теоретически до 180 дней (дважды по 90), но между поездками должен быть перерыв. Точный расчет — индивидуальный, зависит от дат ваших предыдущих въездов.

Обязательна ли медицинская страховка для Шенгена?

Да, обязательна. Минимальное покрытие — 30 тыс. евро, действительно во всех странах Шенгенской зоны. Без страховки вас могут не пустить через границу. Оформление медицинской страховки для Шенгена онлайн занимает 5 минут, стоимость — от 526 грн за неделю.

Что изменится с ETIAS?

Отдельно следует следить за запуском ETIAS — Европейской системы информации и авторизации путешествий. Это не виза, а электронное разрешение на поездку для граждан стран, которым не требуется краткосрочная виза.

По состоянию на 16 сентября 2026 года ETIAS еще не работает и заявки не принимаются. Европейский Союз намерен запустить систему в IV квартале 2026 года. Стоимость авторизации составит 20 евро. Поэтому сейчас украинцам не нужно платить 20 евро за ETIAS для поездки в Европу.

Турция: до 90 дней

Турция остается одним из самых простых направлений для украинцев. Виза для краткосрочного пребывания не требуется — разрешено находиться до 90 дней в течение 180 дней.

Турция является одним из самых простых направлений для украинцев, источник фото: pexels

Есть и отдельное преимущество: граждане Украины могут въезжать в Турцию не только по загранпаспорту, но и по украинской ID-карте. Если путешествие происходит по загранпаспорту, на момент въезда оно должно быть действительным не менее 150 дней.

Въезд в Турцию бесплатный.

Грузия: до года

Граждане Украины могут находиться в Грузии без визы, однако со 2 апреля 2025 года срок безвизового пребывания для украинцев сокращен до 1 года.

В Грузии без визы украинцы могут находиться до года, источник фото: pexels

Ранее граждане Украины могли находиться в Грузии без визы до 3 лет в соответствии с изменениями, внесенными правительством Грузии в постановление № 255 от 5 июня 2015 года.

Для тех, кто уже находится в Грузии до 24 февраля 2025, существует исключение: они смогут оставаться в стране до 24 февраля 2027 года.

Въезд в Грузию бесплатный.

Таиланд: с 15 сентября — 30 дней

Таиланд недавно сменил правила для украинцев. С 15 сентября 2026 года граждане Украины с обычными паспортами могут въезжать в страну без визы в туристических целях и находиться там до 30 дней.

Украина входит в список стран, граждане которых могут пользоваться новым 30-дневным режимом. Изменения вступили в силу именно 15 сентября 2026 года.

Таиланд недавно изменил правила въезда для украинцев, источник фото: pexels

До этого украинцы могли находиться в Таиланде без визы до 60 дней, поэтому для планировавших зимовку или длительное путешествие, изменение правил имеет практическое значение.

Читайте также: Украинцы стали самой большой группой получателей первых видов на жительство в ЕС

Безвизовый въезд не означает автоматического права оставаться дольше 30 дней. Для продления пребывания следует пользоваться предусмотренными иммиграционными процедурами или оформлять соответствующую визу.

Что пишут пользователи на форуме Finance.ua

Смена правил уже стала темой обсуждения на форуме Finance.ua . Пользователи обратили внимание на то, что с 15 сентября 2026 года Таиланд сократил безвизовое пребывание для украинцев с 60 до 30 дней.

В то же время, в дискуссии участники делятся собственным опытом и вариантами, как оставаться в стране дольше. В частности, один из пользователей пишет о возможности продлить пребывание уже после безвизового въезда, а затем уехать из Таиланда и оформить туристическую визу для дальнейшего пребывания.

Другие участники обсуждения приводят конкретные суммы и сроки, но эти данные не следует воспринимать как официальные тарифы или гарантированный алгоритм действий. Условия продления пребывания, получения визы и повторного въезда определяют тайские иммиграционные органы, а правила могут изменяться.

Скриншот, finance.ua

Справка Finance.ua Форум Finance.ua в этом случае интересен прежде всего как источник реального опыта путешественников. Актуальные требования для въезда и пребывания следует проверять по информации посольства Таиланда и иммиграционной службы.

Египет: не все так просто

Египет часто называют среди популярных направлений для украинских туристов, однако безвизовым для владельца обычного украинского паспорта он не является.

Один из способов оформить туристический въезд — электронная виза. Официальный египетский портал e-Visa подтверждает возможность его оформления для граждан соответствующих стран и указывает стоимость одноразовой электронной визы — 30 долларов. Поэтому Египет правильнее относить не к безвизовым направлениям, а к странам с упрощенным оформлением туристической визы.

Египет для украинцев не является безвизовым, источник фото: pexels

Для поездки важно проверять актуальный способ оформления: условия и процедура могут отличаться в зависимости от того, оформляется ли электронная виза, используется ли другой предусмотренный канал получения визы.

Виза выдается на 30 дней, количество въездов в Египет в течение года не ограничено, если вы оформляете мультивизу. В то же время есть исключение для путешествий в Шарм-эль-Шейх и Синайский полуостров.

Нужна ли виза в Шарм-эль-Шейх для украинцев?

Если вы планируете находиться только в пределах Синайского полуострова — Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Табе, Нувейбе, Рас-Сидр, Сент-Катрин, Эт-Тур — то можно оформить бесплатную визу Only Sinai прямо в аэропорту.

Как это работает:

1. На паспортном контроле скажите: «Only Sinai».

2. Вы получите бесплатную визу на 15 дней.

3. Это разрешение не подлежит продлению.

Важно знать:

вы не можете покидать территорию Синайского полуострова (например, отправиться в Каир);

вы должны вылетать из того же региона (например, из аэропорта Шарм-эль-Шейха);

если планируете посетить другие регионы Египта или остаться дольше, требуется обычная виза.

Коротко: где и сколько можно находиться без визы

Страна или регион Срок пребывания* Виза Страны Шенгенской зоны До 90 дней в пределах 180 Не нужна Турция До 90 дней в пределах 180 Не нужна Грузия До 1 года Не нужна Таиланд До 30 дней Не нужна Египет Зависит от оформления визы Нужна, e-Visa — 30 долларов

*Данные о сроках пребывания приведены для граждан Украины и могут зависеть от типа паспорта, цели поездки и других условий въезда.

Что означает «безвиз»

Безвизовый режим — это не разрешение жить в стране неограниченное время. Он определяет, требуется ли предыдущая виза для въезда и на какой срок человек может остаться без оформления другого миграционного статуса.

Также безвиз не означает автоматического разрешения на работу. Если цель поездки — трудоустройство, обучение, долгосрочное проживание или переезд, нужно проверять отдельные требования конкретной страны.

Даже при наличии безвиза, пограничники могут попросить подтвердить цель путешествия, наличие жилья, средств или билета для дальнейшего выезда, если такие требования предусмотрены правилами страны.

Что проверить перед поездкой

Перед покупкой билетов следует проверить не только сам факт безвиза, но и несколько дополнительных условий.

Во-первых, срок действия загранпаспорта. В некоторых странах он должен оставаться в силе еще несколько месяцев после запланированного въезда.

Во-вторых, способ подсчета разрешенных дней. К примеру, в Шенгенской зоне и Турции действует правило 90/180, тогда как в Грузии для украинцев установлен срок до одного года.

В-третьих, цель поездки. Туристический безвиз не следует автоматически приравнивать к праву работать или проживать в стране в течение длительного времени.

Кроме того, нужно проверять правила непосредственно перед вылетом. Ситуация с Таиландом демонстрирует, насколько быстро они могут меняться: еще недавно украинцы имели право на 60 дней без визы, а с 15 сентября 2026 базовый срок сократился до 30 дней.