Рекордные цены на бензин в ЕС заставляют водителей тратить все больше на каждую поездку. Так, средняя цена бензина Euro-super 95 в ЕС 14 сентября достигла 2,063 евро за литр — это самый высокий показатель за всю историю соответствующей статистики Еврокомиссии, которая ведется с 2005 года.

Однако конечная стоимость горючего зависит не только от цен на нефть и переработку: значительную часть чека на АЗС формируют акцизы, НДС и другие сборы. В среднем у ЕС они забирают почти половину стоимости каждого литра бензина, пишет Euronews

Как формируется налоговая сумма

Топливо облагается налогом в два основных этапа. Сначала государство взимает акциз — фиксированную сумму с каждого литра, которая автоматически не меняется вместе с ценой нефти. В некоторых странах дополнительно действуют углеродные и другие сборы. После этого на цену горючего вместе с акцизом и другими сборами начисляется налог на добавленную стоимость — НДС. Таким образом, водители фактически уплачивают НДС и по акцизу тоже.

В среднем налоги составляли 0,976 евро за литр, или 47,3% конечной цены бензина. В семи странах ЕС налоговая нагрузка превышала €1 за литр.

10 стран ЕС с наибольшими налогами на бензин

10. Латвия: €0,960 за литр

В январе Латвия повысила акциз на бензин с €532 до €555 за 1000 литров, то есть до €0,555 за литр.

Еще один сбор направляется на формирование аварийных запасов нефти — резервов, которые каждая страна ЕС должна иметь в случае перебоев со снабжением. В Латвии он составляет €91,26 за тонну продаваемых в стране нефтепродуктов или чуть менее 7 центов за литр бензина.

НДС по ставке 21% прибавляет еще €0,343.

В итоге общая сумма налогов составляет 0,960 евро с каждого литра бензина.

9. Эстония: €0,963 за литр

В Эстонии акциз составляет 0,593 евро за литр. После повышения топливных налогов в мае 2025 года правительство на фоне весеннего скачка цен решило отказаться от очередного повышения, запланированного на май 2026 года.

Других сборов на горючее нет. НДС по ставке 24% прибавляет €0,370.

Таким образом, общая сумма налогов составляет €0,963 за литр — почти половину цены бензина в €1,914.

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8. Португалия: €0,978 за литр

Основной топливный налог в Португалии — ISP — 14 сентября составил €0,432 за литр. В него входит бывший дорожный сбор, который до сих пор составляет 8,7 цента с литра бензина.

Ставку ISP временно снижают, когда цены на топливо превышают уровень начала марта более чем на 10 центов. Такой механизм фактически возвращает водителям дополнительный НДС, получаемый государством из-за роста цены.

В 2026 году углеродный сбор прибавляет €0,159 за литр, а НДС по ставке 23% - еще €0,387.

Итого три вида налогов составляют €0,978 за литр.

7. Италия: €1,049 за литр

Акциз на бензин в Италии составляет 0,673 евро за литр. С января для бензина и дизеля действует одинаковая ставка после того, как правительство снизило акциз на бензин на 4,05 цента и на столько же повысило его для дизеля.

С конца июля Рим несколько раз снижал ставку для дизеля, чтобы смягчить рост цен. Для бензина такого снижения не было.

НДС по ставке 22% прибавляет €0,376.

В результате государство получает €1,049 налогов с каждого литра бензина — чуть больше половины его цены на АЗС в €2,084.

6. Франция: €1,052 за литр

Акциз на бензин во Франции, ранее называвшийся TICPE, с 1 марта составляет €0,690 за литр.

НДС по ставке 20% прибавляет еще €0,362.

Таким образом, французские водители платят 1,052 евро налогов за каждый литр бензина.

5. Греция: €1,133 за литр

В Греции акциз на бензин составляет 0,70 евро за литр.

Еще два небольших сбора, которые рассчитываются как доля от цены, добавляют около 1,5 цента. Это сбор за таможенное оформление и взнос в специальный нефтяной фонд.

НДС по ставке 24% составляет еще €0,418.

Общая сумма налогов достигает €1,133 за литр или 52,5% конечной цены бензина. Это самая большая доля среди десяти стран с самыми высокими налогами.

4. Германия: €1,179 за литр

Энергетический налог на бензин в Германии составляет 65,45 цента за литр. из-за войны правительство временно снижало его на 14,04 цента с 1 мая по 30 июня, но после этого вернуло полную ставку.

Углеродный налог прибавляет около €0,148 за литр. С января сертификаты на выбросы CO₂ для ископаемого топлива продаются по цене от 55 до 65 евро за тонну.

НДС по ставке 19% прибавляет еще €0,376.

Итого энергетический налог, плата за выбросы CO₂ и НДС составляют €1,179 за литр — примерно половину цены бензина.

3. Финляндия: €1,193 за литр

Топливный налог в Финляндии составляет €0,722 за литр и состоит из трех частей: налога на энергетическую ценность горючего, налога на выбросы CO₂ и небольшого сбора по обеспечению безопасности поставок.

В январе Финляндия снизила показатель стоимости выбросов CO₂, который используется для расчета соответствующего налога с €62 до €56,8 за тонну.

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В то же время, значительную роль играет НДС. Его ставка в Финляндии составляет 25,5% - это второй самый высокий показатель в ЕС после Венгрии, где ставка составляет 27%. НДС прибавляет €0,471 за литр.

В итоге финские налоги составляют €1,193 за литр.

2. Дания: €1,230 за литр

В Дании бензин самый дорогой в ЕС — €2,564 за литр. Однако по размеру налогов страна занимает не первое место.

Топливные налоги до НДС составляют 5,36 датской кроны за литр, или около €0,717. В них входят энергетический налог, налог на CO₂ и сбор за оксиды азота. Лишь часть, связанная с CO₂, составляет 1,86 кроны.

НДС по ставке 25% начисляется на цену без налогов в €1,334 и прибавляет €0,513 за литр — это самая большая сумма НДС на бензин среди стран ЕС.

В общем, налоги составляют €1,230 за литр.

1. Нидерланды: €1,270 за литр

Больше всего налогов с каждого литра бензина среди стран ЕС взимают Нидерланды.

Акциз на бензин в 2026 году составляет €844,69 за 1000 литров или €0,845 за литр. Это самая высокая ставка акциза в ЕС.

Еще 0,8 цента с каждого литра направляются на финансирование национального резерва нефти.

НДС по ставке 21% прибавляет €0,422.