Сдать теоретический экзамен на водительское удостоверение — требование, которое в некоторых странах почти буквально означает «не допусти ни одной ошибки». В Греции, например, кандидат может допустить только одну ошибку из 30 вопросов. Украина также входит в страны с высоким проходным порогом — 90% верных ответов.

Рейтинг AutoviaTest сравнивает страны по минимальному результату, необходимому для сдачи теоретического экзамена на водительские права категории B. Чем выше процент правильных ответов требуется, тем строже считаются требования.

Где самые высокие требования к теории

В 2026 году самый высокий проходной балл зафиксировали в Греции — 97%. Здесь кандидат должен правильно ответить на 29 из 30 вопросов, то есть может допустить только одну ошибку.

Далее в рейтинге следует Польша с 92%. В Польше система отличается: для успешного результата нужно набрать не менее 68 из 74 возможных баллов.

Читайте также Водительское удостоверение без экзаменов: как распознать мошенников

В пятерку также вошли Новая Зеландия, Вьетнам и Австралия — по 91%.

Еще 15 стран, в том числе Украина, имеют проходной уровень 90%.

Полный список стран с указанным в рейтинге проходным результатом выглядит следующим образом:

Греция — 97%;

Польша — 92%;

Новая Зеландия — 91%;

Вьетнам — 91%;

Австралия — 91%;

Колумбия — 90%;

Хорватия — 90%;

Исландия — 90%;

Италия — 90%;

Япония — 90%;

Кувейт — 90%;

Латвия — 90%;

Лихтенштейн — 90%;

Люксембург — 90%;

Португалия — 90%;

насморк — 90%;

Сингапур — 90%;

Словакия — 90%;

Испания — 90%;

Швейцария — 90%;

Украина — 90%;

Болгария — 88%;

Нидерланды — 88%;

США — 88%;

Андорра — 88%.

Почему в некоторых странах почти нет права на ошибку

Высокий проходной балл означает, что даже один-два неправильных ответа могут повлиять на результат экзамена.

В то же время, сам рейтинг оценивает лишь строгость теоретической части экзамена. Он не показывает, насколько сложно получить водительское удостоверение в конкретной стране. Продолжительность обучения, стоимость подготовки, сложность практической части и реальный процент успешных попыток могут отличаться.

Как сдают теорию на права в Украине

В Украине теоретический экзамен содержит 20 вопросов, на которые у кандидата есть 20 минут. Для успешной сдачи нужно правильно ответить как минимум на 18 из них. То есть допускается не более двух ошибок — это и соответствует проходному уровню 90%.

Подготовиться к теоретической части можно не только в автошколе, но и самостоятельно. Актуальные экзаменационные вопросы обнародует Главный сервисный центр МВД, а во время экзамена тестовые билеты формируются автоматически из утвержденного банка задач.

Экзамен охватывает не только правила дорожного движения. Из 20 вопросов:

10 касаются ПДД;

4 — безопасности движения;

4 — устройства и эксплуатации транспортных средств;

2 — медицинской помощи.

Поэтому для успешной сдачи недостаточно просто запомнить дорожные знаки или правила проезда перекрестков.