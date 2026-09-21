Польша готовится к новой волне беженцев из Украины зимой Сегодня 11:02 — Мир У Польши есть планы на случай новой волны беженцев из Украины

Польша готовится к возможному увеличению количества украинских беженцев из-за российских атак на критическую инфраструктуру и приближения зимы.

Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий в эфире RMF FM

Гродецкий отметил, что следующая зима может быть особенно сложной из-за возможных российских атак на критическую инфраструктуру Украины. В ходе разговора обсудили возможность новой волны беженцев из Украины.

У Польши есть планы на случай новой волны беженцев из Украины

Гродецкий напомнил, что у Польши уже есть опыт массового прибытия украинцев в 2022 году, а соответствующие процедуры были проверены на практике.

По его словам, при возникновении такой ситуации соответствующие планы существуют, а процедуры уже протестированы. В то же время он подчеркнул, что новая волна беженцев пока остается гипотетическим сценарием.

Украина нуждается в поддержке Польши

Глава Бюро национальной безопасности также рассказал об изменениях в отношениях между Варшавой и Киевом. По его мнению, одной из причин является рост потребности Украины в поддержке из-за усиления российских атак.

«Украина очень нуждается в Польше, чтобы противостоять агрессору. Это последовательно реализуется с 2022 года, когда именно из Польши пришла первая помощь Украине», — отметил Гродецкий.

По его словам, Украина сталкивается, в частности, с укреплением российских возможностей в воздушном пространстве и атаками на инфраструктуру.

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«Мы разговариваем прагматично, а не романтично», — сказал Гродецкий, комментируя сотрудничество Варшавы и Киева.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что количество украинцев с временной защитой в Польше сокращается, тогда как все больше беженцев выбирают для проживания Чехию.

После начала полномасштабной российской агрессии Польша стала одним из главных направлений для украинцев, искавших убежище за границей. Однако последние данные свидетельствуют об изменении этой тенденции. В июне 2026 года количество граждан Украины, имеющих в Польше статус временной защиты, уменьшилось примерно на 6,3 тысячи. В июле их стало меньше на 8,11 тысяч.