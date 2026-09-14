Что изменится на границе с Польшей: ответ Туска

Как сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, Польша планирует ускорить движение транспорта на границе с Украиной во избежание опасного скопления, которое может стать потенциальной целью для российских атак.
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«Будет еще разговор в министерстве финансов. Сотрудничество между таможенниками, полицией, пограничниками и военными должно наладить движение, чтобы не образовывались пробки, ведь это становится опасно. Важно не накапливать возле наших пограничных переходов грузовиков с горючим. Не обязан это объяснять, но это слабое место у нас», — заявил он.
Заявление было обнародовано вскоре после атаки на локомотив «Укрзализныци» на станции Ягодин. Незадолго до удара на станции находился дипломатический поезд с советниками по безопасности нескольких стран Европейского Союза, а также бывшими европейскими лидерами, среди которых был экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
В то же время в другом поезде на станции находился бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Приблизительно за 15 минут до удара пассажиров эвакуировали со станции.
После атаки Джонсон призвал усилить Украину необходимыми средствами ПВО и передать Киеву замороженные российские активы. Он напомнил, что в бельгийском депозитарии Euroclear хранится более 140 млрд евро замороженных денег Кремля.