Что изменится на границе с Польшей: ответ Туска Сегодня 15:44 — Мир Что изменится на границе с Польшей: ответ Туска

Как сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, Польша планирует ускорить движение транспорта на границе с Украиной во избежание опасного скопления, которое может стать потенциальной целью для российских атак.

Об этом пишет Polskie Radio

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«Будет еще разговор в министерстве финансов. Сотрудничество между таможенниками, полицией, пограничниками и военными должно наладить движение, чтобы не образовывались пробки, ведь это становится опасно. Важно не накапливать возле наших пограничных переходов грузовиков с горючим. Не обязан это объяснять, но это слабое место у нас», — заявил он.

Заявление было обнародовано вскоре после атаки на локомотив «Укрзализныци» на станции Ягодин. Незадолго до удара на станции находился дипломатический поезд с советниками по безопасности нескольких стран Европейского Союза, а также бывшими европейскими лидерами, среди которых был экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В то же время в другом поезде на станции находился бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Приблизительно за 15 минут до удара пассажиров эвакуировали со станции.

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