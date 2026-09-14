0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что изменится на границе с Польшей: ответ Туска

Мир
61
Что изменится на границе с Польшей: ответ Туска
Что изменится на границе с Польшей: ответ Туска
Как сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, Польша планирует ускорить движение транспорта на границе с Украиной во избежание опасного скопления, которое может стать потенциальной целью для российских атак.
Об этом пишет Polskie Radio.
«Будет еще разговор в министерстве финансов. Сотрудничество между таможенниками, полицией, пограничниками и военными должно наладить движение, чтобы не образовывались пробки, ведь это становится опасно. Важно не накапливать возле наших пограничных переходов грузовиков с горючим. Не обязан это объяснять, но это слабое место у нас», — заявил он.
Читайте также
Заявление было обнародовано вскоре после атаки на локомотив «Укрзализныци» на станции Ягодин. Незадолго до удара на станции находился дипломатический поезд с советниками по безопасности нескольких стран Европейского Союза, а также бывшими европейскими лидерами, среди которых был экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
В то же время в другом поезде на станции находился бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Приблизительно за 15 минут до удара пассажиров эвакуировали со станции.
Читайте также
После атаки Джонсон призвал усилить Украину необходимыми средствами ПВО и передать Киеву замороженные российские активы. Он напомнил, что в бельгийском депозитарии Euroclear хранится более 140 млрд евро замороженных денег Кремля.
По материалам:
Finance.ua
Польша
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems