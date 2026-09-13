Немецкий завод Volkswagen переоборудуют для производства систем ПВО
Немецкая автостроительная фирма Volkswagen продаст свой завод в Оснабрюке федеральной земле Нижняя Саксония и финансовому инвестору, переоборудовав его в объект оборонной промышленности.
Об этом сообщили на сайте Volkswagen Group.
Завод будет производить компоненты для систем ПВО
Нижняя Саксония и израильский инвестор Aurelius Capital возьмут под контроль завод, планируя в последующие несколько лет превратить его в центр передового опыта для оборонной промышленности.
Первым оборонным проектом на заводе станет производство систем противовоздушной обороны от израильского производителя «Железных куполов» Rafael.
Предполагается, что с помощью этого проекта компания сможет обеспечивать системами и компонентами для систем ПВО всю Германию и страны Европы.
Завод компании в Оснабрюке обеспечивал работой около 1800 работников. В результате перепрофилирования компания сохранит возможность трудоустройства для примерно 1200 работников.
«Компания будет поддерживать переход к новой корпоративной структуре, внося в этот процесс свой промышленный опыт, знания в области разработки и индустриализации, а также существующую инфраструктуру», — заявили в Volkswagen.
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