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В Австралии фермеры удобряют поля битым стеклом: для чего это

Аграрный рынок
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В Австралии фермеры удобряют поля битым стеклом: для чего это
В Австралии фермеры удобряют поля битым стеклом: для чего это
Австралийские фермеры стали использовать переработанное стекло как необычный источник питательных веществ для почвы.
Стекло от бутылок измельчают до порошка или гранул, после чего вносят на поля и пастбища.
Об этом пишет издание Agroinform.

Что это дает

Такой подход может улучшать доступность питательных веществ для растений и одновременно уменьшать потребность в традиционных удобрениях.
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Промышленное производство стеклянного удобрения уже наладили в Брисбене. На предприятии стоимостью около 4 млн австралийских долларов еженедельно производят около 20 тонн продукции. Сырьем становится стекло, собранное в пределах австралийской системы возвращения тары Containers for Change.

Как это делают

Бутылки измельчают в больших барабанах с керамическим покрытием с помощью керамических шариков. В зависимости от дальнейшего использования получают материал, похожий на тальк или мелкие гранулы. Фермеры могут смешивать его с водой и наносить на растения или же рассыпать сухие гранулы непосредственно на пахотные земли и пастбища.
Ключевым компонентом такого материала является кремний. По словам австралийского агронома Дэвида Арчера, он может поддерживать естественные механизмы защиты растений от вредителей, болезней и засухи. Кроме того, кремний потенциально влияет на доступность фосфора в почве.
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«Объяснение Арчера состоит в том, что кремний связывает железо, благодаря чему фосфат может высвобождаться и становиться более доступным для корней растений», — говорится в публикации.
Технологию испытывают в разных отраслях сельского хозяйства. Речь идет, в частности, о выращивании зерновых, винограда и яблок, сахарного тростника, а также содержании молочного и мясного скота.

Первые результаты

Могут свидетельствовать о существенном повышении эффективности производства. Он сообщает о возможном росте темпов развития растений и продуктивности на 25−30%. По его мнению, улучшение обеспечения питательными веществами потенциально позволит хозяйствам сократить использование традиционных минеральных удобрений.
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Практический опыт также приводит фермер Тони Донован, владеющий хозяйствами общей площадью около 14 тысяч гектаров в районе Воррнамбулла. Приблизительно треть этих земель уже обработали материалом с высоким содержанием кремния. По его наблюдениям, зимой среднесуточный прирост массы крупного рогатого скота вырос с 0,7−0,8 кг до 1,4−2 кг, а трава стала расти лучше.
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Ранее писали, что проблемы с морской логистикой создают дополнительное давление и на внутренний рынок. В частности, стоимость транспортировки через дунайские порты может вырасти до 50−70 долларов за тонну.
По оценкам специалистов, из-за ограниченных возможностей экспорта внутренний рынок может столкнуться со значительным избытком зерна, что, в свою очередь, будет создавать давление на цены. В случае реализации такого сценария фермеры могут быть вынуждены продавать урожай значительно дешевле его себестоимости.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Аграрии
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