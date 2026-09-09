Украина и ЕС обсуждают защиту зернового коридора в Черном море Сегодня 12:13 — Аграрный рынок Украина и ЕС обсуждают защиту зернового коридора в Черном море

Украина и ЕС договорились о совместных шагах по защите зернового коридора в Черном море, который пытается сорвать россия.

Об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига провел во вторник, 8 сентября, телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, который состоялся после новой волны массированных ударов рф по Украине.

Сибига рассказал, что предоставил Каллас информацию о последствиях атак и подчеркнул, что Украине срочно нужно усилить противовоздушную оборону, особенно против баллистических ракет.

Он поблагодарил за содержательную дискуссию на недавней неформальной встрече глав МИД стран ЕС и призвал перевести разговоры в конкретные решения, которые будут соответствовать масштабу угрозы.

Отдельно они обсудили попытки россии сорвать работу морского коридора Украины.

«Мы также обсудили попытки россии подорвать функционирование морского коридора Украины. Продовольственная безопасность никогда не должна становиться заложницей российской агрессии. Мы рассчитываем на поддержку ЕС в обеспечении стабильной работы коридора и поддержке поставок украинских продовольственных товаров на мировые рынки», — говорится в сообщении Сибига.

Глава украинского МИД отметил, что в преддверии Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН они скоординировали усилия в сфере продовольственной безопасности и договорились о дальнейших совместных шагах.

«россия должна понести ответственность за все проявления своей агрессии — от баллистического террора против украинских городов до умышленных угроз глобальной продовольственной безопасности. Мы тесно сотрудничаем, чтобы претворить этот принцип в конкретные решения и действия», — рассказал Сибига.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, россия, которая отказывается от договоренностей о прекращении огня по судам с агропродукцией в Черном море, несет потери больше, чем Украина.