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Логистика: как минимизировать риски и обеспечить экспорт

Аграрный рынок
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Логистика: как минимизировать риски и обеспечить экспорт
Логистика: как минимизировать риски и обеспечить экспорт
В настоящее время экспорт аграрной продукции, прежде всего зерновых и масличных культур, оказался под серьезным давлением.
Усиление российских ракетных ударов по портовой инфраструктуре Одессы, удорожание альтернативных логистических маршрутов, ограничение со стороны отдельных европейских стран по закупке украинской агропродукции и ряд других факторов уже привели к существенному сокращению экспортных возможностей Украины.
Finance.ua решил более подробно разобраться в причинах этой ситуации, оценить потенциальные последствия для аграрного сектора и вместе с экспертами определить возможные пути выхода из кризиса.

Логистика: как минимизировать риски и обеспечить экспорт

Максим Гопка, руководитель аналитической службы Украинской ассоциации аграрного бизнеса (УКАБ), отмечает, что правительство приняло решение об индексации тарифов «Укрзализныци» на 30% для перевозки продукции. В то же время профильные ассоциации, в частности УКАБ, призывают отсрочить это повышение и перейти в прозрачную систему тарифообразования по принципу «себестоимость плюс нормативно установленный уровень рентабельности».
Также предлагается ввести меры по избежанию накопления и дефицита вагонов, увеличивать пропускную способность пограничных переходов и сухих портов. Для облегчения финансовой нагрузки государство адаптировало программу «Доступные кредиты 5−7-9%», отменен 20% лимит использования средств на оборотный капитал, а ставка снижена от 15% до 10% годовых. Кроме того, разрабатываются механизмы предоставления товарных кредитов под залог собранного зерна, чтобы производители не были вынуждены срочно продавать зерно по заниженным ценам для покрытия логистических расходов", — добавляет он.
Александр Захарчук считает, что решение проблемы сегодня не стоит сводить к поиску более дешевой логистики. Речь идет о необходимости создания альтернативных и надежных маршрутов экспорта.
«После блокировки морских путей возникла другая модель: поле — элеватор — автомобиль/железная дорога — западная граница — перевалка — европейская железная дорога/автомобиль — порт ЕС — судно — покупатель. Из-за закрытия или блокировки портов стоимость аграрной логистики вырастет в полтора-два раза. В целом, с начала блокады портов, стоимость логистики в ближайший порт Констанцы (Румыния) обойдется аграрию 60−70 долларов на тонну зерна, в порт Гданьск (Польша) — 82−85 долларов на тонну. В настоящее время задача состоит в резком наращивании пропускной способности этих маршрутов. Украина вместе с Еврокомиссией, Румынией и Молдовой уже работает над увеличением возможностей Дунайского направления, улучшением транзита и устранением узких мест», — считает он.
Параллельно идет работа над упрощением таможенных процедур и сокращением очередей на границах. Удорожание логистики уже оказывает влияние на формирование внутренних цен на зерно и другую аграрную продукцию, что создает дополнительный вызов для рынка. В то же время ситуация стимулирует поиск более эффективных логистических решений и развитие альтернативных экспортных маршрутов.

Помощь ЕС

Европейский Союз фактически сформировал альтернативную систему экспорта украинской продукции через железнодорожный и автомобильный транспорт, а также внутренние водные пути. Основой этой системы стали «Пути солидарности».
С начала полномасштабной войны до июня 2026 года через «Пути солидарности» из Украины было вывезено около 100 млн. тонн аграрной продукции, из которых около 94 млн тонн составляли зерновые и масличные культуры.
ЕС также продолжает инвестировать в транспортные узлы, упрощение процедур на границах и устранение логистических узких мест.
Детали читайте в статье — Экспорт аграрной продукции: сможем ли выдержать усиление обстрелов
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Агробизнес
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