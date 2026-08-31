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Почему автомобильный экспорт зерновых фактически потерял экономический смысл

Аграрный рынок
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Почему автомобильный экспорт зерновых фактически потерял экономический смысл
Почему автомобильный экспорт зерновых фактически потерял экономический смысл
Автомобильный транспорт остается самым маленьким каналом экспорта украинской агропродукции из-за высокой стоимости логистики.
В нынешних условиях использовать его для экспорта зерновых фактически экономически нецелесообразно.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время еженедельного общения с журналистами.
По его словам, с 1 по 26 августа автомобильным транспортом было экспортировано около 80 тысяч тонн аграрной продукции. При этом половина этого объема — около 40 тыс. тонн — приходится на растительное масло. «Автомобильный транспорт остается самым маленьким каналом — это около 80 тыс. тонн. Из них около 40 тыс. тонн — это масло. Из-за высокой стоимости логистики говорить об автомобильном экспорте зерновых в нынешних условиях фактически не приходится», — пояснил министр. Основными альтернативными каналами экспорта остаются железная дорога и Дунай.
Объемы перевозок по каждому из этих направлений составляют около 600 тыс. тонн. В целом с 1 по 26 августа Украина экспортировала 1,423 млн. тонн зерновых, масличных культур и продуктов их переработки. Наибольшее отставание от потенциальных объемов наблюдается именно в сегменте зерновых: за этот период было экспортировано 822 тыс. тонн.
«По зерновым мы закрываем всего 21% от потенциальной потребности. Что касается масличных, растительных масел и шротов, то там объемы экспорта плюс-минус соответствуют потребностям на этот период.
То есть на текущий момент наибольшее проседание мы видим именно по зерновым", — отметил Высоцкий. По итогам августа в министерстве ожидают, что объем экспорта может составить около 1,7 млн ​​тонн.
В сентябре потенциал альтернативных логистических маршрутов оценивается уже в 2 млн тонн. Мы прогнозировали, что в сентябре альтернативными путями потенциально можно будет выйти на 2 млн тонн. Текущая ситуация развивается в соответствии с прогнозом, который мы сформировали в конце июля. Это подтверждает реалистичность оценки возможностей существующих альтернативных маршрутов", — подчеркнул министр.
По материалам:
Agravery
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