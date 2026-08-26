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Суда в украинские порты снова будут проходить Сулинский канал

Аграрный рынок
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Проход судов в украинские порты через Сулинский канал возобновляется по принципу очередности, которую формирует ГП «Администрация морских портов Украины».
Об этом сообщила операционная менеджер Avalon Shipping Екатерина Кононенко со ссылкой на разъяснение администрации канала, передает «ПроАгро Групп».
Таким образом, возвращается действующий с 2022 года порядок: приоритетность движения будет определяться по спискам АМПУ.
Решение было принято после того, как в августе несколько судов направлялись в украинские порты без включения в приоритетную очередь. Администрация Сулинского канала заявила, что будет ежедневно контролировать соблюдение договоренностей, введенных еще в мае 2022 года.
При этом распределение лоцманов остается неизменным: 40% направляется на украинские порты, столько же — на румынские, а 20% - на молдовский Джурджулешты.
По материалам:
Agravery
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