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В июне предприятия приобрели украинской промтехники на 138,4 млн грн — Минэкономики

Аграрный рынок
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В июне предприятия приобрели украинской промтехники на 138,4 млн грн — Минэкономики
В июне предприятия приобрели украинской промтехники на 138,4 млн грн — Минэкономики
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства выплатило 17,3 млн грн компенсации по заявкам, поданным в июне в рамках программы компенсации 15% стоимости украинской техники и оборудования. В июне 18 предприятий приобрели 35 единиц техники на 138,4 млн грн (с НДС).
Об этом сообщает сайт Аграрии вместе со ссылкой на www.kmu.gov.ua.
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства выплатило 17,3 млн грн компенсации по заявкам, поданным в июне в рамках программы компенсации 15% стоимости колесной, строительной, специальной техники, лифтов и энергетического оборудования украинского производства. Денежные средства через уполномоченные банки уже перечислены покупателям.
В июне 18 предприятий приобрели 35 единиц техники и оборудования украинского производства на общую сумму 138,4 млн. грн. (с НДС). Частичная компенсация составила 17,3 млн. грн.
Среди приобретенного — вагоны-цистерны для нефтепродуктов, трансформаторы, мостовые краны, полуприцепы-цистерны, автобус, грузовой автомобиль, пожарная автоцистерна, лифт, бетоносмесительная установка и другая промышленная техника и оборудование украинского производства.
В июньских закупках представлена ​​продукция ООО «Киевский завод ПТО», ООО «Элиз», ООО «Эверласт», ООО «Змиев-Транс», ЧАО «Кременчугский завод дорожных машин», ООО «Компания Титал», ООО «Карат-Лифткомплект», ООО «ТАС ПОЛТАВВАГОН», ООО «ТАС ПОЛТАВВАГОН».
По материалам:
Finance.ua
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