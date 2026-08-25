Почему мир может столкнуться с кризисом Сегодня 18:33 — Мир

Почему мир может столкнуться с кризисом

Взаимные атаки россии и Украины — обоих крупных экспортеров зерна — на порты и суда нарушили экспортные поставки.

Аналитики опасаются, что если перебои будут продолжаться, мир может столкнуться с новым зерновым кризисом, пишет The Economist

В издании напомнили, что в 2022 году, когда войска рф атаковали украинскую инфраструктуру в районе Черного и Азовского морей, мировые цены на пшеницу и другое зерно резко выросли. Снизить их удалось после заключения при посредничестве Турции соглашения и создании защищенного морского коридора для украинского судоходства. Теперь под ударом оказался не только украинский, но и российский экспорт.

Во время предварительных атак рф наносила ракетные удары по инфраструктуре в Одессе и других украинских портах. А с июля начала атаковать направляющиеся к ним торговые суда. Поэтому немногие из экипажей готовы рисковать и заходить на такие маршруты.

Ужесточение российских атак, как отмечают авторы, частично стало ответом на удары Украины по российским целям. Украинские беспилотники почти закрыли Азовское море для российского судоходства.

В этом месяце Украина также нанесла значительные повреждения зерновым терминалам в российском порту Новороссийск — крупнейшем в мире порту по экспорту пшеницы, через который проходит более 30% российского экспорта.

Экспорт Украины и россии сокращается

Как отмечается, в августе прошлого года россия и Украина вместе экспортировали 6,3 млн. тонн пшеницы — значительную часть из 16 млн. тонн, которые в том месяце пересекли границы по всему миру.

По оценке Ишана Бхану из компании Kpler, занимающейся анализом данных, в августе этого года совокупный экспорт стран может составить лишь около 2,5 млн. тонн и сократиться еще больше, если боевые действия будут продолжаться.

Нарушение экспорта сельскохозяйственной продукции из Черного моря является «худшим за все время», когда этот регион стал важным маршрутом для глобальных поставок продовольствия, говорит аналитик Rabobank Карлос Мера.

Обе страны ищут альтернативные способы доставлять зерно на мировые рынки, но сталкиваются с затруднениями, говорится в материале.

Во время кризиса 2022 года Украина начала использовать автомобильный и железнодорожный транспорт, чтобы доставлять зерно до Дуная, откуда его можно было транспортировать в безопасные черноморские порты, в том числе в румынскую Констанцу. Однако пропускная способность этого маршрута ограничена, а в этом году ситуация дополнительно усложняет низкий уровень воды.

Фермеры других стран Восточной Европы также жалуются, что этот маршрут создает дополнительный спрос на морские и наземные перевозки. По словам Джозефа Глаубера из Международного института исследований продовольственной политики, это увеличивает их транспортные расходы и снижает спрос на их продукцию.

россия, как отмечается в материале, работает над увеличением поставок зерна в порты на Балтийском и Каспийском морях. Однако эти маршруты, вероятно, смогут обработать только часть накопленных грузов.

Что будет с ценами

«Что все это означает для международных цен, остается предметом острых дискуссий. Цены на пшеницу растут уже несколько недель, а на последних сессиях достигли двухлетнего максимума — примерно на 25% выше уровня в начале года. В то же время они составляют лишь около половины уровня, зафиксированного на пике кризиса 2022 года», — пишет вы.

В настоящее время цены сдерживают несколько факторов. Страны-импортеры Северного полушария только что завершили сбор собственного урожая, поэтому могут отложить часть импорта, говорит Бхану. Кроме того, 2025 год был очень урожайным для мирового производства пшеницы, поэтому во многих странах до сих пор есть значительные запасы.

Рынки ожидают, что перебои с экспортом россии и Украины будут непродолжительными. Однако, по словам Меры, это зависит от развития войны, уровня воды в Дунае, продолжительности ремонта поврежденных портов и решений страховщиков. Прогнозы по объемам украинского экспорта в течение сезона очень сильно отличаются.

Мировой урожай

Если прошлогодний мировой урожай пшеницы был обильным, то нынешний, вероятно, будет слабее. По словам Глаубера, экспорт пшеницы из США, Канады и ЕС, вероятно, сократится из-за засухи и переориентации фермеров на более прибыльные культуры.

Урожай пшеницы в Австралии может сократиться более чем на 20% из-за Эль-Ниньо и роста стоимости удобрений, вызванного задержками в Ормузском проливе.

«Мир все еще далек от зернового кризиса, который был 4 года назад. Но если перебои в Черном море будут продолжаться, цены продолжат расти», — резюмировали в издании.

УНІАН По материалам:

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