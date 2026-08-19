Компенсации аграриям за посевы, утраченные из-за боевых действий — что планирует правительство Сегодня 21:00 — Аграрный рынок

Компенсации аграриям за посевы, утраченные из-за боевых действий — что планирует правительство

Кабинет Министров Украины планирует в 2026 году ввести механизм верификации посевов, утраченных в результате боевых действий, и предусмотреть выплату компенсаций пострадавшим сельхозпроизводителям.

Об этом говорится в обновленной программе деятельности правительства, сообщает «Интерфакс-Украина».

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Новый механизм должен позволить фиксировать и подтверждать потери агропроизводителей, чьи посевы были уничтожены или повреждены в результате военных действий с последующим предоставлением соответствующей компенсации.

Следующим этапом должно стать расширение программы. В 2027 году правительство планирует распространить механизм компенсаций на посевы сельскохозяйственных культур, поврежденные или потерянные в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Отдельный блок правительственной программы касается механизмов предоставления государственной помощи аграрному сектору.

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В 2026—2027 годах действующие и новые программы поддержки планируют реализовывать через Государственный аграрный реестр (ГАР). Ожидается, что уже в 2027 году через эту систему агропроизводители будут получать не менее 80% всей государственной поддержки, предусмотренной для сектора.

Кроме того, на 2027 год запланирован полноценный запуск органа сертификации Выплатного агентства, а также внедрение интегрированной системы администрирования и контроля и национальной системы данных по устойчивому развитию сельского хозяйства.

Право аренды земли хотят использовать как залог

Еще одним направлением изменений должно стать расширение финансовых возможностей агропроизводителей.

В 2027 г. правительство планирует ввести механизм использования прав аренды сельскохозяйственных земель, который должен разблокировать возможность обращения взыскания на такие права.

Также право аренды планируется разрешить использовать в качестве залога по аграрным нотам. Ожидается, что это расширит возможности агропроизводителей привлекать финансирование при ведении хозяйственной деятельности.

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Таким образом правительственная программа предусматривает одновременно несколько изменений в системе поддержки агросектора: от компенсации военных потерь и цифровизации государственной помощи до расширения инструментов привлечения финансирования.

Раньше мы писали , сколько тонн украинского урожая похитила рф. На временно оккупированных территориях Украины в 2026 году засеяно около 3,5 млн га, а потенциальный совокупный урожай зерновых и масличных культур, оказываемый под контролем оккупантов, оценивается в 9,3 млн тонн.

В то же время, за первые полгода торговля агарной продукцией между Украиной и ЕС выросла на 11% — до 8,55 млрд долл. США.

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