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Торговля агропродукцией между Украиной и ЕС выросла на 11%

Аграрный рынок
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Торговля агропродукцией между Украиной и ЕС выросла на 11%
Торговля агропродукцией между Украиной и ЕС выросла на 11%
За первые полгода торговля агарной продукцией между Украиной и ЕС выросла на 11% - до 8,55 млрд долл. США.
Об этом сообщил Национальный научный центр «Институт аграрной экономики».
«В январе-июне 2026 года оборот торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и Европейским Союзом увеличился против прошлогодних показателей за соответствующий период на 847 млн ​​долл. США (+11%) и составил 8,553 млрд долл. США», — говорится в сообщении.
Отмечается, что положительное для Украины сальдо выросло до 3,47 млрд долларов. США, поскольку прирост экспорта (+624 млн долл. США) превысил увеличение импорта (+221 млн долл. США).
Главными торговыми партнерами в сегменте аграрной продукции для Украины были Польша, Италия, Испания, Нидерланды, Германия и Франция. Совокупный оборот Украины с этими государствами составляет 70% от общей стоимости.
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В настоящее время между Украиной и Евросоюзом действуют обновленные условия торговли продовольствием, которые вступили в силу в конце 2025 г. и предусматривают изменение объемов квот на беспошлинный экспорт.
Украина по состоянию на начало июля 2026 года полностью использовала только годовую квоту на пшеницу.
Кроме этого, высокими показателями характеризуется заполнение квот по яблочному соку (91%), мясу птицы (75%, квартальные квоты), яйцам в скорлупе и яичных продуктах (по 75%, квартальные квоты), этанолу (64%), сахару (61%), меду (61%) (59%).
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«В первом полугодии этого года взаимная торговля агропродовольственной продукцией между Украиной и Европейским Союзом увеличилась. Однако фактическая невозможность экспорта собственными морскими путями побуждает отечественные профильные компании более активно использовать транзитные европейские маршруты, переформатировав, по крайней мере временно, систему логистики», — отметили в ИАЭ.
По материалам:
Finance.ua
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