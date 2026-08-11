Проблемы с альтернативной логистикой угрожают поставками украинского зерна
Украинский аграрный экспорт столкнулся с новыми логистическими трудностями. Из-за российских обстрелов портовой инфраструктуры и рекордного обмеления Дуная перевозка зерна и другой агропродукции осложнилась.
Об этом сообщает Bloomberg.
Обстрелы портов и обмеление Дуная
Очередная волна российских атак на Черноморские порты заставляет перенаправлять грузы на западные границы, однако резервный дунайский маршрут столкнулся с существенным снижением уровня воды из-за жары и отсутствия осадков.
Рекордное мелководье затруднило доставку зерна баржами в румынский порт Констанца, который служит ключевыми альтернативными воротами для украинского зерна.
Речные суда вынуждены ходить полупустыми, что повлекло за собой существенное удорожание фрахта, простои и дополнительную нагрузку на автодороги и железную дорогу.
Румыния конкурирует за логистические мощности
Ситуацию усугубляет то, что железнодорожные и речные пути способны обеспечить лишь треть мощностей украинских портов в Черном море.
К тому же логистический коридор дополнительно перегружен из-за сбора рекордно высокого урожая в самой Румынии, чьи фермеры теперь конкурируют с украинскими экспортерами за тот же транспорт.
Логистические сбои в регионе, обеспечивающем более четверти мирового экспорта пшеницы, уже спровоцировали скачок фьючерсов на сельхозпродукцию.
По оценкам аналитиков, в случае сохранения напряжения на море и суше давление на мировые цены на продовольствие будет продолжать расти.
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