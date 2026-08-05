0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоит аренда земли в Украине: названы самые дорогие области

Аграрный рынок
15
Аренда земли в Украине
Аренда земли в Украине
Землю в Украине уже много лет можно арендовать. Именно аренда являлась и остается основой земельных отношений.
Об этом пишет «Коммерсант Украинский».

Между покупкой и арендой

По оценкам специалистов треть украинской земли находится в государственной и коммунальной собственности. Большая часть сельскохозяйственных земель — около двух третей — принадлежит частным владельцам. Это земля, которая оказалась у них в результате распаевания.
За весь этот земельный ресурс конкурируют агрохолдинги и фермеры, пытаясь его приобрести, но чаще арендовать.
Читайте также
«Земля сейчас востребована. Поэтому мы видим развитие и рынка купли-продажи, и рынка аренды. Просто аренда, она более удобна. В долгосрочном периоде для агропредприятий она, может, экономически не так выгодна. Но если говорить, к примеру, о консолидации земли, то аренда более удобна, потому что процесс купли-продажи достаточно длинный и более сложный», — отметил Павел Мартышев, заместитель руководителя KSE Агроцентра.
Кроме того, многие владельцы паев не желают продавать землю, а хотят сдавать ее в аренду. И у такой позиции тоже есть свое объяснение.
Место для вашей рекламы
«Многие люди хотят, чтобы у них было будущее, потому что деньги сегодня есть, а завтра их нет. А земля — это надежный капитал, вложения, надежный ресурс, который каждый год что-то дает. Вот, например, около 10 тысяч гривен за аренду земли за каждый гектар платят арендаторы», — рассказал Виктор Гончаренко, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины.

Цены

Законом Украины «Об аренде земли» установлено, что размер арендной платы за землю определяется исключительно сторонами договора. В то же время для земель государственной или коммунальной собственности Налоговый кодекс определяет определенные ограничения арендной платы: ее размер исчисляется в процентах от нормативной денежной оценки земельного участка.
Для частных земель таких ограничений нет, и стороны сделки могут договариваться о любом размере арендной платы.
Операции на этом рынке проходят через систему электронных торгов, организованных ГП «Прозорро.Продажи». По их результатам уже передано в аренду более 237 тысяч гектаров государственных и коммунальных земель.
Читайте также
Ценовая динамика на арендованную государственную и коммунальную землю свидетельствует о стабильном росте цен: с начальных 6,5−7 тыс. грн/га в декабре 2022 года до 12,3 тыс. грн/га в мае 2026 года.
Самая дорогая аренда, если брать средний показатель за все время проведения аукционов, — в Полтавской (15,8 тыс. грн/га), Винницкой (15,4 тыс. грн/га), Тернопольской (13,8 тыс. грн/га), Кировоградской (13,0 тыс. грн/га) и Киевской (12,2 тыс. грн/га)
Наибольшим спросом на аукционах пользуется пашня, на которую приходится 74,9% заключенных договоров и 81,8% совокупной площади переданных в аренду массивов. Пастбища формируют 10,9% сделок (8,9% площади), сенокосы — 6,5% сделок (5,2% площади).
Читайте также
Исследователи KSE Агроцентра обращают внимание и на еще одну особенность: география аукционных ставок аренды не совпадает с трендами на рынке купли-продажи.
К примеру, регионы, являющиеся абсолютными лидерами по стоимости отчуждения земли в собственность — Ивано-Франковская (139 тыс. грн/га) и Львовская (123,4 тыс. грн/га) области — в аренде демонстрируют сравнительно умеренные результаты по цене.
Есть и еще одно наблюдение исследователей: данные 2026 свидетельствуют о постепенном восстановлении спроса на аренду сельскохозяйственных земель в южных и восточных областях по сравнению с периодом 2022−2025 годов.
Читайте также
Наивысшие ставки аренды в 2026 году зафиксированы в Полтавской (20,7 тыс. грн/га), Тернопольской (19,5 тыс. грн/га), Запорожской (18,5 тыс. грн/га), Харьковской (17,2 тыс. грн/га), Винницкой (17,2 тыс. грн/га) и Ивано-Франковской области.
То, что текущие ставки в 2026 году существенно превышают средние исторические показатели, свидетельствует о все более интенсивной конкуренции даже в прифронтовых областях за свободный земельный банк.
По материалам:
Комерсант Український
Рынок земли
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems