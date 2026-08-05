Сколько стоит аренда земли в Украине: названы самые дорогие области

По оценкам специалистов треть украинской земли находится в государственной и коммунальной собственности. Большая часть сельскохозяйственных земель — около двух третей — принадлежит частным владельцам. Это земля, которая оказалась у них в результате распаевания.
За весь этот земельный ресурс конкурируют агрохолдинги и фермеры, пытаясь его приобрести, но чаще арендовать.
«Земля сейчас востребована. Поэтому мы видим развитие и рынка купли-продажи, и рынка аренды. Просто аренда, она более удобна. В долгосрочном периоде для агропредприятий она, может, экономически не так выгодна. Но если говорить, к примеру, о консолидации земли, то аренда более удобна, потому что процесс купли-продажи достаточно длинный и более сложный», — отметил Павел Мартышев, заместитель руководителя KSE Агроцентра.
Кроме того, многие владельцы паев не желают продавать землю, а хотят сдавать ее в аренду. И у такой позиции тоже есть свое объяснение.
«Многие люди хотят, чтобы у них было будущее, потому что деньги сегодня есть, а завтра их нет. А земля — это надежный капитал, вложения, надежный ресурс, который каждый год что-то дает. Вот, например, около 10 тысяч гривен за аренду земли за каждый гектар платят арендаторы», — рассказал Виктор Гончаренко, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины.
Цены
Законом Украины «Об аренде земли» установлено, что размер арендной платы за землю определяется исключительно сторонами договора. В то же время для земель государственной или коммунальной собственности Налоговый кодекс определяет определенные ограничения арендной платы: ее размер исчисляется в процентах от нормативной денежной оценки земельного участка.
Для частных земель таких ограничений нет, и стороны сделки могут договариваться о любом размере арендной платы.
Операции на этом рынке проходят через систему электронных торгов, организованных ГП «Прозорро.Продажи». По их результатам уже передано в аренду более 237 тысяч гектаров государственных и коммунальных земель.
Ценовая динамика на арендованную государственную и коммунальную землю свидетельствует о стабильном росте цен: с начальных 6,5−7 тыс. грн/га в декабре 2022 года до 12,3 тыс. грн/га в мае 2026 года.
Самая дорогая аренда, если брать средний показатель за все время проведения аукционов, — в Полтавской (15,8 тыс. грн/га), Винницкой (15,4 тыс. грн/га), Тернопольской (13,8 тыс. грн/га), Кировоградской (13,0 тыс. грн/га) и Киевской (12,2 тыс. грн/га)
Наибольшим спросом на аукционах пользуется пашня, на которую приходится 74,9% заключенных договоров и 81,8% совокупной площади переданных в аренду массивов. Пастбища формируют 10,9% сделок (8,9% площади), сенокосы — 6,5% сделок (5,2% площади).
Исследователи KSE Агроцентра обращают внимание и на еще одну особенность: география аукционных ставок аренды не совпадает с трендами на рынке купли-продажи.
К примеру, регионы, являющиеся абсолютными лидерами по стоимости отчуждения земли в собственность — Ивано-Франковская (139 тыс. грн/га) и Львовская (123,4 тыс. грн/га) области — в аренде демонстрируют сравнительно умеренные результаты по цене.
Есть и еще одно наблюдение исследователей: данные 2026 свидетельствуют о постепенном восстановлении спроса на аренду сельскохозяйственных земель в южных и восточных областях по сравнению с периодом 2022−2025 годов.
Наивысшие ставки аренды в 2026 году зафиксированы в Полтавской (20,7 тыс. грн/га), Тернопольской (19,5 тыс. грн/га), Запорожской (18,5 тыс. грн/га), Харьковской (17,2 тыс. грн/га), Винницкой (17,2 тыс. грн/га) и Ивано-Франковской области.
То, что текущие ставки в 2026 году существенно превышают средние исторические показатели, свидетельствует о все более интенсивной конкуренции даже в прифронтовых областях за свободный земельный банк.