Сколько стоит аренда земли в Украине: названы самые дорогие области Сегодня 21:03 — Аграрный рынок

Аренда земли в Украине

Землю в Украине уже много лет можно арендовать. Именно аренда являлась и остается основой земельных отношений.

Об этом пишет «Коммерсант Украинский».

Между покупкой и арендой

По оценкам специалистов треть украинской земли находится в государственной и коммунальной собственности. Большая часть сельскохозяйственных земель — около двух третей — принадлежит частным владельцам. Это земля, которая оказалась у них в результате распаевания.

За весь этот земельный ресурс конкурируют агрохолдинги и фермеры, пытаясь его приобрести, но чаще арендовать.

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«Земля сейчас востребована. Поэтому мы видим развитие и рынка купли-продажи, и рынка аренды. Просто аренда, она более удобна. В долгосрочном периоде для агропредприятий она, может, экономически не так выгодна. Но если говорить, к примеру, о консолидации земли, то аренда более удобна, потому что процесс купли-продажи достаточно длинный и более сложный», — отметил Павел Мартышев, заместитель руководителя KSE Агроцентра.

Кроме того, многие владельцы паев не желают продавать землю, а хотят сдавать ее в аренду. И у такой позиции тоже есть свое объяснение.

«Многие люди хотят, чтобы у них было будущее, потому что деньги сегодня есть, а завтра их нет. А земля — это надежный капитал, вложения, надежный ресурс, который каждый год что-то дает. Вот, например, около 10 тысяч гривен за аренду земли за каждый гектар платят арендаторы», — рассказал Виктор Гончаренко, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины.

Цены

Законом Украины «Об аренде земли» установлено, что размер арендной платы за землю определяется исключительно сторонами договора. В то же время для земель государственной или коммунальной собственности Налоговый кодекс определяет определенные ограничения арендной платы: ее размер исчисляется в процентах от нормативной денежной оценки земельного участка.

Для частных земель таких ограничений нет, и стороны сделки могут договариваться о любом размере арендной платы.

Операции на этом рынке проходят через систему электронных торгов, организованных ГП «Прозорро.Продажи». По их результатам уже передано в аренду более 237 тысяч гектаров государственных и коммунальных земель.

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Ценовая динамика на арендованную государственную и коммунальную землю свидетельствует о стабильном росте цен: с начальных 6,5−7 тыс. грн/га в декабре 2022 года до 12,3 тыс. грн/га в мае 2026 года.

Самая дорогая аренда, если брать средний показатель за все время проведения аукционов, — в Полтавской (15,8 тыс. грн/га), Винницкой (15,4 тыс. грн/га), Тернопольской (13,8 тыс. грн/га), Кировоградской (13,0 тыс. грн/га) и Киевской (12,2 тыс. грн/га)

Наибольшим спросом на аукционах пользуется пашня, на которую приходится 74,9% заключенных договоров и 81,8% совокупной площади переданных в аренду массивов. Пастбища формируют 10,9% сделок (8,9% площади), сенокосы — 6,5% сделок (5,2% площади).

Исследователи KSE Агроцентра обращают внимание и на еще одну особенность: география аукционных ставок аренды не совпадает с трендами на рынке купли-продажи.

К примеру, регионы, являющиеся абсолютными лидерами по стоимости отчуждения земли в собственность — Ивано-Франковская (139 тыс. грн/га) и Львовская (123,4 тыс. грн/га) области — в аренде демонстрируют сравнительно умеренные результаты по цене.

Есть и еще одно наблюдение исследователей: данные 2026 свидетельствуют о постепенном восстановлении спроса на аренду сельскохозяйственных земель в южных и восточных областях по сравнению с периодом 2022−2025 годов.

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Наивысшие ставки аренды в 2026 году зафиксированы в Полтавской (20,7 тыс. грн/га), Тернопольской (19,5 тыс. грн/га), Запорожской (18,5 тыс. грн/га), Харьковской (17,2 тыс. грн/га), Винницкой (17,2 тыс. грн/га) и Ивано-Франковской области.

То, что текущие ставки в 2026 году существенно превышают средние исторические показатели, свидетельствует о все более интенсивной конкуренции даже в прифронтовых областях за свободный земельный банк.

Комерсант Український По материалам:

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