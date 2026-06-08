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Риски для владельцев земли: почему аграрии просят занижать арендную плату за пай

Личные финансы
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Риски для владельцев земли: почему аграрии просят занижать арендную плату за пай
Риски для владельцев земли: почему аграрии просят занижать арендную плату за пай
Некоторые арендаторы предлагают владельцам паев указывать в договоре аренды сумму, которая меньше, чем та, что фактически выплачивается. Эксперты предостерегают, что подобная практика может создать серьезные риски как для арендатора, так и для арендодателя.

Почему арендаторы предлагают меньшую сумму в договоре

Законодательство определяет арендную плату как платеж, который арендатор уплачивает владельцу за пользование земельным участком в соответствии с условиями договора, сообщает «Земельный фонд Украины». Конкретно документ устанавливает размер арендной платы, сроки и порядок ее внесения.
При этом размер выплат не может быть ниже минимального уровня, определенного государством, — 3% от нормативной денежной оценки земельного участка.
В большинстве случаев, когда арендодателем является физическое лицо, а арендатором предприятие, именно арендатор выступает налоговым агентом. Он обязан удерживать и перечислять в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 18% и военный сбор в размере 5%.
Из-за сложной экономической ситуации отдельные компании пытаются сократить свои расходы, указывая в договоре меньшую сумму арендной платы. Соответственно, налоги также начисляются по заниженному размеру выплат.

Какие последствия может иметь такая схема

Специалисты отмечают, что сокрытие реального дохода и внесение недостоверных данных в договор является нарушением налогового законодательства. За такие действия закон предусматривает ответственность, включая финансовые санкции и, в отдельных случаях, уголовную ответственность.
Однако риски возникают не только для арендатора. Владелец земельного участка также может столкнуться с проблемами в случае возникновения спора о выплате арендной платы.
Если дело дойдет до суда, арендодатель сможет потребовать взыскания только той суммы, что официально указана в договоре. Фактические договоренности, которые не были должным образом оформлены, доказать будет гораздо сложнее.

Как защитить свои права владельца пая

Юристы рекомендуют всегда указывать в договоре реальный размер арендной платы, который стороны фактически согласовали. Это позволит избежать недоразумений и обеспечит надлежащую защиту прав собственника земельного участка.
Также важно заключать договор аренды исключительно в письменной форме и подробно прописывать условия выплаты арендной платы, сроки ее внесения и порядок пересмотра.
Наличие прозрачного и правильно оформленного договора поможет избежать налоговых рисков и станет надежным доказательством в случае возникновения споров между сторонами.
По материалам:
Телеканал 24
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